Несмотря на то, что публично Европейский союз критиковал российскую вакцину Sputnik V, появилась информация, что ЕС ведет переговоры о закупках.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические и официальные источники ЕС.

Официальный представитель ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени блока, сообщил Reuters, что правительства стран-членов рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками Sputnik V. Для начала процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.

Венгрия и Словакия уже купили российский препарат, также заинтересована Чехия. Кроме того, официальный представитель ЕС заявил, что Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин на заводе ReiThera недалеко от Рима для производства Sputnik V.

ЕС подписал соглашения с шестью западными производителями вакцин и начал переговоры еще с двумя. На данный момент он одобрил четыре вакцины, но сбои в производстве замедлили его кампанию по вакцинации, и некоторые государства-члены ищут свои собственные решения.

Как пишет Reuters, если бы Sputnik V попал в арсенал вакцин ЕС, это стало бы дипломатическим триумфом для России, чья торговля с блоком в течение многих лет сдерживалась санкциями из-за аннексии Крыма и интервенции на востоке Украины.

Это также может привести к разделению блока между государствами, которые категорически против того, чтобы дать Москве какую-либо победу, и теми, кто выступает за.