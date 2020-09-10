Совет Европейского союза продлил на полгода санкции в отношении лиц и организаций, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Об этом сообщается на сайте посольства Совета Европейского союза.

“Сегодня Совет решил продлить санкции, направленные против лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 6 месяцев до 15 марта 2021 года”, – говорится в сообщении.

В частности, заморожены активы 44 организаций и 175 лиц.

Попавшие под санкции не смогут въехать в Европейский Союз.

Отмечается, что экономические санкции для РФ будут действовать до 31 января 2021 года, а для временно оккупированных Крыма и Севастополя – до 23 июня 2021 года.