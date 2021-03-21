«ЕС» надеется на извинения Геращенко за обвинения в адрес Порошенко

Об этом говорится в заявлении на Facebook-странице ЕС.
“Пандемия коронавируса не означает, что паранойю не следует лечить. Именно так в “Европейской Солидарности” оценивают заявления отдельных экстравагантных представителей власти, что за беспорядками на Банковой во время акций протеста стоит Петр Порошенко”, – говорится в сообщении.
В то же время в “ЕС” отметили, что “наличие паранойи не означает, что за распространение лжи не надо извиняться”.
“Надеемся, у господина Геращенко хватит воли и совести опровергнуть дезинформацию”, – добавили в политический силе.
Также “Европейская солидарность” подчеркнула, что выступая против политического преследования оппонентов власти, “мы решительно осуждаем надругательство над государственными символами”.
В субботу, 20 марта, в день рождения заключенного одесского активиста Сергея Стерненко его сторонники устроили акцию протеста под стенами Офиса президента. На здании Офиса президента оставили надписи краской “A.C.A.B.”, “Волю” и “ЛОХ”.
Участники акции жгли файеры и забрасывали ими здание ОПУ.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что протестующие на Банковой в субботу пытались спровоцировать кровопролитие. По его мнению, заинтересованным в провокациях и насилии во время протестов в поддержку активиста Сергея Стерненка является пятый президент Украины Петр Порошенко.
Напомним, что Офис президента оценил повреждения здания после вчерашней акции протеста в почти два миллиона гривен.
Елисей Ходоловский, соучредитель общественной инициативы “Києве, мий”, посчитал, что стоимость уборки территории и фасадов Офиса президента после вчерашней акции протеста составит примерно 80 000 гривен, а не два миллиона.
- #Буквы рассказывали, как на Банковой прошла акция в поддержку Стерненко.