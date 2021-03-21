Covid-19 Украина

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«ЕС» надеется на извинения Геращенко за обвинения в адрес Порошенко

Европейская солидарность" требует, чтобы заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опроверг заявление о том, что субботнюю акцию под Офисом президента организовал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Воскресенье, 21 марта 2021, 18:06

Об этом говорится в заявлении на Facebook-странице ЕС.

“Пандемия коронавируса не означает, что паранойю не следует лечить. Именно так в “Европейской Солидарности” оценивают заявления отдельных экстравагантных представителей власти, что за беспорядками на Банковой во время акций протеста стоит Петр Порошенко”, – говорится в сообщении.

В то же время в “ЕС” отметили, что “наличие паранойи не означает, что за распространение лжи не надо извиняться”.

“Надеемся, у господина Геращенко хватит воли и совести опровергнуть дезинформацию”, – добавили в политический силе.

Также “Европейская солидарность” подчеркнула, что выступая против политического преследования оппонентов власти, “мы решительно осуждаем надругательство над государственными символами”.

В субботу, 20 марта, в день рождения заключенного одесского активиста Сергея Стерненко его сторонники устроили акцию протеста под стенами Офиса президента. На здании Офиса президента оставили надписи краской “A.C.A.B.”, “Волю” и “ЛОХ”.

Участники акции жгли файеры и забрасывали ими здание ОПУ.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что протестующие на Банковой в субботу пытались спровоцировать кровопролитие. По его мнению, заинтересованным в провокациях и насилии во время протестов в поддержку активиста Сергея Стерненка является пятый президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, что Офис президента оценил повреждения здания после вчерашней акции протеста в почти два миллиона гривен.

Елисей Ходоловский, соучредитель общественной инициативы “Києве, мий”, посчитал, что стоимость уборки территории и фасадов Офиса президента после вчерашней акции протеста составит примерно 80 000 гривен, а не два миллиона.

Теги: Антон Геращенко, Європейська солідарність, Петр Порошенко

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