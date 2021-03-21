«ЕС» надеется на извинения Геращенко за обвинения в адрес Порошенко

Европейская солидарность" требует, чтобы заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опроверг заявление о том, что субботнюю акцию под Офисом президента организовал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Об этом говорится в заявлении на Facebook-странице ЕС.

“Пандемия коронавируса не означает, что паранойю не следует лечить. Именно так в “Европейской Солидарности” оценивают заявления отдельных экстравагантных представителей власти, что за беспорядками на Банковой во время акций протеста стоит Петр Порошенко”, – говорится в сообщении.

В то же время в “ЕС” отметили, что “наличие паранойи не означает, что за распространение лжи не надо извиняться”.

“Надеемся, у господина Геращенко хватит воли и совести опровергнуть дезинформацию”, – добавили в политический силе.

Также “Европейская солидарность” подчеркнула, что выступая против политического преследования оппонентов власти, “мы решительно осуждаем надругательство над государственными символами”.