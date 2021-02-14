Об этом сообщает Augsburger Allgemeine.

Как заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, теперь вакцина не будет проходить весь процесс утверждения, если производитель усовершенствовал ее на основе предыдущего препарата.

“Мы рассмотрели процесс совместно с Европейским агентством по лекарственным средствам. И мы решили, что вакцина, которую производитель усовершенствовал на основе предыдущей вакцины для борьбы с новыми мутациями, больше не должна проходить весь процесс утверждения. Поэтому быстрее можно будет иметь в наличии соответствующие вакцины, которые тоже будут безопасными”, – сказала Кириакидес.

Кириакидес добавила, что параллельно с вакцинами в ЕС также ведут переговоры с производителями над разработкой подходящих лекарств, но она пока не готова говорить о датах выпуска.

О разработке вакцин, адаптированных к борьбе с южноафриканским штаммом COVID-19 уже заявили американская биотехнологическая компания Moderna и британско-шведская AstraZeneca.