Фракции "Европейской Солидарности" и "Голоса" выступили с требованием немедленно уволить заместителя главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина.

Об этом сообщила в Facebook сопредседатель фракции “ЕС” в парламенте Ирина Геращенко.

Как сообщалось ранее, сегодня на заседании комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин заявил, что не уверен в том, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.

“Что касается войны… Я не политик. Сделать какое-то определение этого я не могу. Потому что никакого подтверждения того, что там война между Украиной и Россией, пока не видел”, — сказал Фокин.

В связи с этим заявлением фракции “Европейской Солидарности” и “Голоса” выступили с требованием немедленно уволить Фокина с ТКГ.

“Европейская Солидарность” вместе с коллегами из “Голоса” обратились в Офис президент с требованием немедленного увольнения Фокина из ТКГ. После сегодняшних маразматических и предательских заявлений этого советского политического пенсионера, что он до сих пор не видит войны РФ против Украины в Донбассе, мы требуем уволить его немедленно и возбудить уголовное дело, потому что это ст. 111 УК — государственная измена”, — написала Геращенко.

Также Геращенко добавила фото депутатского запроса, подписанного несколькими десятками нардепов. В нем депутаты требуют вывести Фокина из состава ТКГ из-за его заявлений в СМИ, в которых он называл боевиков “повстанцами”, поддерживал амнистию представителей незаконных вооруженных формирований и тому подобное.

Когда Фокин появился в ТКГ?

30 июля президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу.

3 августа Леонид Кравчук, новый глава делегации в Трехсторонний контактной группе по вопросам Донбасса, провел первую встречу с командой. На ней присутствовал первый премьер Витольд Фокин.

18 августа Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе бывшего премьер-министра Витольда Фокина.

Кравчук неоднократно рассказывал, что его и Фокина пригласили в Офис президента, чтобы предложить войти в ТКГ, в один день.

13 сентября певица и модель Маша Фокина заявила, что ее дед Витольд Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в трехстороннем контактной группе после того, как она познакомила его с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Сам Фокин заверил, что не помнит, когда познакомился с главой Офиса Зеленского Андреем Ермаком.

Скандальные заявления Фокина

Ранее #Буквы рассказывали, кто такой Витольд Фокин, и вспоминали его заявления о ситуации на Донбассе, в Крыму, отношении к правительству Гройсмана и Владимиру Зеленскому и т.п., которые он озвучивал до назначения в ТКГ.

Став первым заместителем главы украинской делегации Фокин дал еще ряд скандальных интервью. В них он, среди прочего, фактически оправдывал оккупацию Крыма Россией.

“Есть еще одна версия, и я склонен думать, что она серьезная. Ведь почему американские авианосцы вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы и Босфор? Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навсегда, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять: у нее там флот”, — сказал Фокин.

Также Фокин заявлял, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и всеобщую амнистию.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов призвал отозвать Фокина с ТКГ.

К немедленному увольнению Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы призвала и “Европейская Солидарность”.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания представителя Фокина являются провокационными и спекулятивными.

А Офис президента, глава делегации Кравчук и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба открестились от этих заявлений, подчеркивая, что они — личное мнение экс-премьера.

На днях Фокин заявлял, что конфликт на востоке начался из-за языкового вопроса, а “языковой закон” – противоречит Конституции.

Также Фокин выступил за создание временного правительства в Донбассе для проведения выборов на оккупированных территориях.