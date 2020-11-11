Европейский Союз заключил соглашение, чтобы платить за вакцину против COVID-19 от Pfizer меньше, чем Соединенные Штаты.

Об этом агентству Reuters сообщил официальный представитель ЕС.

Экспериментальный препарат, разработанный совместно с немецкой компанией BioNTech, является лидером в мировой гонке за производством вакцины. Промежуточные данные, опубликованные в понедельник, показывают, что ВОА более чем на 90% эффективно защищает людей от COVID-19.

В соответствии с соглашением с ЕС, 27 европейских стран могут приобрести 200 млн доз и будут меть возможность приобрести еще 100 млн.

Для ЕС вакцина будет стоить менее $19,50, сказал агентству Reuters высокопоставленный чиновник ЕС, принимавший участие в переговорах с производителями вакцин, добавив, что это частично отражает финансовую поддержку, которую ЕС и Германия оказывали разработке препарата.

Соединенные Штаты согласились платить $19,50 за вакцину. Американская сторона договорилась о покупке 100 млн доз, но имеет возможность купить еще 500 млн на условиях, которые будут обсуждаться отдельно, и цена, которую она заплатит, непонятна.

На этой неделе BioNTech проинформировала, что размер заказа повлияет на цену за дозу в развитых странах мира, и заявила, что будет дифференцировать цены на страны и регионы относительно своей потенциальной вакцины.

Официальный представитель ЕС сказал, что ЕС согласовал цену, которая была ближе к $20, чем к $10, но отказался назвать точную цифру.

Pfizer и BioNTech отказались комментировать цены. Представитель Комиссии ЕС, который ведет переговоры по соглашению о вакцинах от имени стран ЕС, также отказался от комментариев.

ЕС уже подписал соглашения о поставках с AstraZeneca, Sanofi и Johnson & Johnson вакцин против COVID-19, а также ведет переговоры с Moderna, CureVac и Novavax.

Согласно соглашениям ЕС с производителями вакцин, ЕС предлагает компаниям не возвращать первый взнос в обмен на право забронировать дозы, которые государства ЕС могут приобрести по предварительно согласованной цене, если ЕС утвердит вакцину как эффективную и безопасную.