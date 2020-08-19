ЕС выделил Беларуси 53 млн евро помощи

Об этом сообщила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
“Речь идет о белорусском народе и их законном праве определять будущий путь своей страны. ЕС стоит на их стороне. Будущее Беларуси должен решать белорусский народ, в Беларуси”, – заявила Урсула фон дер Ляйен.
Из указанной суммы 2 млн евро будут направлены на поддержку жертвам репрессий и государственного насилия, 1 млн евро — на помощь независимым СМИ и организациям гражданского общества.
50 млн евро будут направлены на борьбу с пандемией коронавируса.
Ранее сообщалось, что Европейский союз в ближайшее время введет санкции против многих белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.
- Ранее депутаты Европейского парламента заявили, что не признают результатов президентских выборов в Беларуси и считают Александра Лукашенко персоной нон грата.
- 15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
- 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу, 14 августа, согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС отметили, что не принимают результаты президентских выборов в Беларуси.