ЕС выделил Беларуси 53 млн евро помощи

Руководители государств и правительств стран Европейского Союза в среду на видеоконференции по обсуждению ситуации в Беларуси согласовали выделение на поддержку страны 53 млн евро.

Об этом сообщила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

“Речь идет о белорусском народе и их законном праве определять будущий путь своей страны. ЕС стоит на их стороне. Будущее Беларуси должен решать белорусский народ, в Беларуси”, – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Из указанной суммы 2 млн евро будут направлены на поддержку жертвам репрессий и государственного насилия, 1 млн евро — на помощь независимым СМИ и организациям гражданского общества.

50 млн евро будут направлены на борьбу с пандемией коронавируса.