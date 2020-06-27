Европейский союз с 1 июля откроет внешние границы для граждан 18 стран. Для украинцев границы стран ЕС пока останутся закрытыми.

Об этом сообщает Politico.

В пятницу дипломаты ЕС достигли предварительной договоренности о критериях для определения, граждане каких стран, не входящих в ЕС, смогут въехать на территорию Евросоюза с 1 июля.

Дипломаты решили открыть границы для стран, в которых уровень коронавирусной инфекции равен или ниже среднего показателя по ЕС за последние две недели на 100 000 жителей. В дополнение к уровню инфицирования Брюссель также оценит, есть ли тенденция на увеличение или уменьшение новых случаев, и рассмотрит, как страна справляется с эпидемией и насколько достоверны ее данные.

По словам дипломатов, в первую редакцию списка, который комиссия поручила завершить к 1 июля, войдут менее 20 стран. Украины в списке нет. При этом, список планируется обновлять каждые две недели.

По данным издания New York Times, в согласованный список вошли:

Алжир,

Австралия,

Канада,

Грузия,

Япония,

Черногория,

Марокко,

Новая Зеландия,

Руанда,

Сербия,

Южная Корея,

Таиланд,

Тунис,

Уругвай,

Андорру,

Сан-Марино,

Монако,

Ватикан.

Кроме того, в список могут включить Китай, если он откроет свои границы на взаимной основе.