Об этом сообщает Politico.
В пятницу дипломаты ЕС достигли предварительной договоренности о критериях для определения, граждане каких стран, не входящих в ЕС, смогут въехать на территорию Евросоюза с 1 июля.
Дипломаты решили открыть границы для стран, в которых уровень коронавирусной инфекции равен или ниже среднего показателя по ЕС за последние две недели на 100 000 жителей. В дополнение к уровню инфицирования Брюссель также оценит, есть ли тенденция на увеличение или уменьшение новых случаев, и рассмотрит, как страна справляется с эпидемией и насколько достоверны ее данные.
По словам дипломатов, в первую редакцию списка, который комиссия поручила завершить к 1 июля, войдут менее 20 стран. Украины в списке нет. При этом, список планируется обновлять каждые две недели.
По данным издания New York Times, в согласованный список вошли:
- Алжир,
- Австралия,
- Канада,
- Грузия,
- Япония,
- Черногория,
- Марокко,
- Новая Зеландия,
- Руанда,
- Сербия,
- Южная Корея,
- Таиланд,
- Тунис,
- Уругвай,
- Андорру,
- Сан-Марино,
- Монако,
- Ватикан.
Кроме того, в список могут включить Китай, если он откроет свои границы на взаимной основе.
- Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует открыть границы для украинских граждан с 1 июля. Предварительное решение было принято на закрытом заседании.