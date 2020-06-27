Об этом сообщает Politico.

В пятницу дипломаты ЕС достигли предварительной договоренности о критериях для определения, граждане каких стран, не входящих в ЕС, смогут въехать на территорию Евросоюза с 1 июля.

Дипломаты решили открыть границы для стран, в которых уровень коронавирусной инфекции равен или ниже среднего показателя по ЕС за последние две недели на 100 000 жителей. В дополнение к уровню инфицирования Брюссель также оценит, есть ли тенденция на увеличение или уменьшение новых случаев, и рассмотрит, как страна справляется с эпидемией и насколько достоверны ее данные.

По словам дипломатов, в первую редакцию списка, который комиссия поручила завершить к 1 июля, войдут менее 20 стран. Украины в списке нет. При этом, список планируется обновлять каждые две недели.

По данным издания New York Times, в согласованный список вошли:

  • Алжир,
  • Австралия,
  • Канада,
  • Грузия,
  • Япония,
  • Черногория,
  • Марокко,
  • Новая Зеландия,
  • Руанда,
  • Сербия,
  • Южная Корея,
  • Таиланд,
  • Тунис,
  • Уругвай,
  • Андорру,
  • Сан-Марино,
  • Монако,
  • Ватикан.

Кроме того, в список могут включить Китай, если он откроет свои границы на взаимной основе.

  • Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует открыть границы для украинских граждан с 1 июля. Предварительное решение было принято на закрытом заседании.