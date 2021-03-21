«ЕС» требует внеочередного заседания Рады по «делу Шеремета» и «вагнеровцам»

Об этом сообщила сопредседатель фракции “ЕС” Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
Напомним, что народные депутаты инициируют проведение внеочередного заседания Верховной Рады из-за акции протеста под Офисом президента, состоявшейся 20 марта.
Геращенко отметила, что измена в высоких кабинетах страны точно опаснее, чем граффити на стенах ОП.
“Относительно внеочередного заседания ВР. Официально обращаемся к СН немедленно поставить свои подписи касательно внеочередного заседания по ВСК по вагнеровцам и “делу Шеремета”. Измена в высоких кабинетах страны точно опаснее, чем граффити на стенах ОП. Хоть я и против вандализма, войны со зданиями, которые точно не приближают нас к честной судебной реформы, но посвящать внеочередное заседание провокации на Банковой – это слишком”, – сообщила нардеп.
По ее словам, пока только 70 нардепов поставили подписи о немедленном внеочередном заседании по “вагнеровцам”, из “слуг народов” среди этих 70 – всего 1.
“Также во вторник призываем прийти на судилище к Рифу, который после объявления его убийцей Зеленским, уже 15 месяцев сидит в тюрьме”, – призвала Геращенко.
В субботу, 20 марта, в день рождения заключенного одесского активиста Сергея Стерненко его сторонники устроили акцию протеста под стенами Офиса президента. На здании Офиса президента оставили надписи краской “A.C.A.B.”, “Волю” и “ЛОХ”.
Участники акции жгли файеры и забрасывали ими здание ОПУ.
Напомним, что Офис президента оценил повреждения здания после вчерашней акции протеста в почти два миллиона гривен.
Елисей Ходоловский, соучредитель общественной инициативы “Києве, мий”, посчитал, что стоимость уборки территории и фасадов Офиса президента после вчерашней акции протеста составит примерно 80 000 гривен, а не два миллиона.
- #Буквы рассказывали, как на Банковой прошла акция в поддержку Стерненко.