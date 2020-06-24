Партия "Европейская Солидарность" направила обращение к руководству Верховной Рады и регламентного комитета с требованием рассмотреть на профильном комитете и предоставить публичную оценку сексистским высказываниям руководства фракции "Слуги народа", которые унижают украинских женщин и имеют признаки дискриминации по полу.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

“Призываем главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который является членом партии “Слуга народа”, публично осудить заявления, недопустимые в цивилизованных парламентах. Также ожидаем публичной реакции МФО “Равные возможности”, которое последовательно борется с гендерными стереотипами и сексизмом”, – говорится в сообщении.

Также “Европейская Солидарность” направила официальные обращения в Офис президента с требованием предоставить полную информацию о графике Владимира Зеленского.

В партии обеспокоены фактическим самоустранением президента от внешней политики и безопасности, серьезных внутренних проблем, отсутствием какой-либо реакции на наводнение в Западной Украине, гибель людей от взрыва в многоэтажке в Киеве, увеличение обстрелов и ухудшение ситуации на Донбассе.

“Требуем предоставить полную информацию, есть ли за последние недели в графике президента встречи с военным руководством страны, международные телефонные переговоры и контакты, и сколько времени в его графике занимают социальные сети, присутствие в чатах и социальных группах. Также просим разъяснения, каким образом угрозы в чатах различным социальным или профессиональным группам коррелируют со статусом президента и его конституционными обязанностями”, – отметили в пресс-службе.

Кроме того, “Евросолидарность” обратилась с запросом в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой дать разъяснения, могут ли телеканалы транслировать высказывания президента со словом “засранцы”, не является ли это нарушением этики и морали, и не приведет ли это к подрыву общественной морали, не может ли это трактоваться как разжигание ненависти и вражды.

“В контексте недавних решений Нацсовета касательно внеплановой проверки одного из телеканалов за слово “ср…ка”, просим предоставить информацию, проведен ли мониторинг украинских телеканалов по использованию высказываний президента со словом “засранцы” и будут ли назначены внеплановые проверки всех медиа, которые это протранслировали”, – пояснили в “ЕС”.

Напомним, глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой. Этот разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева – “баба рабочая, как корабельная сосна”. И “вообще красотка”.

В конце он подытожил: “Ну, ты к президенту ее заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет, выкурит все “айкосы”. Скажет: “Баба да, баба да”.

https://www.facebook.com/watch/?v=314375586267802

Корниенко, первым отреагировавший на публикацию видео, принес извинения от себя и от имени Давида Арахамии “за фривольные слова”. Но при этом отметил, что запись смонтирована, слова вырваны из контекста, и ничего из того, что звучало в разговоре, не имело отношения к Ирине Аллахвердиевой.