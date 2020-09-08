Об этом говорится в заявлении партии.
В “ЕС” выразили обеспокоенность по поводу нападения на политзаключенного Кремля и активиста партии Владимира Балуха, который четыре года провел в российских тюрьмах.
Партия требует, чтобы глава МВД Украины Арсен Аваков взял расследование нападения под личный контроль, поскольку нельзя исключать, что инцидент связан с политическими взглядами Балуха.
“Мы требуем немедленного расследования и ответов на вопросы о том, кто напал на Владимира Балуха, и всех обстоятельств этого преступления. Мы не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды представителя нашей партии и требуем личного контроля за расследованием министра внутренних дел”, — говорится в заявлении.
Члены партии отметили, что в результате полученных во время нападения травм его жизни “грозит серьезная опасность”.
Они поблагодарили врачей, которые борются за его жизнь, и выразили Балуху слова поддержки.
Нападение на Балуха
Бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября — ровно через год после его освобождения.
Его в бессознательном состоянии в столичном “Гидропарке” нашла женщина, которая вызвала врачей. Это произошло только утром. Сейчас известно, что у Балуха сломаны ключица и рука, а также тяжелая черепно-мозговая травма. Днем 8 сентября его прооперировали и перевели в отделение реанимации. Состояние – тяжелое.
Столичная больница передала информацию о нападении в Нацполицию. Там уверяют, что делом занимаются “наиболее опытные и высококвалифицированные работники”.
Полиция Киева расследует инцидент с избиением бывшего политзаключенного Владимира Балуха как разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 УК).
В столичной прокуратуре заявили, что держат расследование уголовного производства на контроле. Тем временем полиция разыскивает возможных свидетелей нападения.
Что известно о бывшем узнике Кремля?
Владимир Балух родился 8 февраля 1971 года в селе Серебрянка, что в Крыму. Он учился в агроуниверситете Симферополя, затем работал инженером по водосбережению в местном колхозе.
У Владимира Балуха два участка земли, на которых он выращивал пшеницу, а также домашнее хозяйство.
Он дважды баллотировался в парламент (в 2006 и 2010 годах) от Конгресса украинских националистов. После незаконной аннексии Крыма Россией он остался гражданином Украины, отказавшись от российского гражданства.
В июне 2016 года “суд” в Крыму приговорил Балуха к принудительным работам в связи с тем, что он оскорбил сотрудника полиции, принимавшего участие в проведении у него обыска в ноябре 2015 года.
В декабре 2016 года против Балуха открыли уголовное дело якобы за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.
В августе 2017 “суд” приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам колонии общего режима. 7 сентября 2019 он был освобожден в рамках обмена осужденных между Украиной и Россией.
В понедельник, 31 августа, в Киеве состоялся съезд партии “Европейская Солидарность”, посвященный местным выборам, которые должны состояться в октябре. На съезде было объявлено, что команды партии в областные и городские советы возглавят знаковые личности. Это, в частности, бывшие политзаключенные Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух.