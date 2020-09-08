"Европейская Солидарность" не исключает, что на экс-узника Кремля и активиста партии Владимира Балуха напали из-за политических взглядов.

Об этом говорится в заявлении партии.

В “ЕС” выразили обеспокоенность по поводу нападения на политзаключенного Кремля и активиста партии Владимира Балуха, который четыре года провел в российских тюрьмах.

Партия требует, чтобы глава МВД Украины Арсен Аваков взял расследование нападения под личный контроль, поскольку нельзя исключать, что инцидент связан с политическими взглядами Балуха.

“Мы требуем немедленного расследования и ответов на вопросы о том, кто напал на Владимира Балуха, и всех обстоятельств этого преступления. Мы не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды представителя нашей партии и требуем личного контроля за расследованием министра внутренних дел”, — говорится в заявлении.

Члены партии отметили, что в результате полученных во время нападения травм его жизни “грозит серьезная опасность”.

Они поблагодарили врачей, которые борются за его жизнь, и выразили Балуху слова поддержки.

Нападение на Балуха

Бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября — ровно через год после его освобождения.

Его в бессознательном состоянии в столичном “Гидропарке” нашла женщина, которая вызвала врачей. Это произошло только утром. Сейчас известно, что у Балуха сломаны ключица и рука, а также тяжелая черепно-мозговая травма. Днем 8 сентября его прооперировали и перевели в отделение реанимации. Состояние – тяжелое.

Столичная больница передала информацию о нападении в Нацполицию. Там уверяют, что делом занимаются “наиболее опытные и высококвалифицированные работники”.

Полиция Киева расследует инцидент с избиением бывшего политзаключенного Владимира Балуха как разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 УК).

В столичной прокуратуре заявили, что держат расследование уголовного производства на контроле. Тем временем полиция разыскивает возможных свидетелей нападения.