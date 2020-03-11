Парламентская партия "Европейская Солидарность" требует от Президента Владимира Зеленского, Службы безопасности Украины, руководства Верховной Рады и парламентских фракций отреагировать на вояж нардепов "Оппозиционной платформы - За життя" в Москву.

Об этом говорится в заявлении партии.

“С начала марта на фронте от рук российских оккупантов погибло 11 украинских воинов, еще десятки получили ранения и травмы. В это же время делегация “Оппозиционной платформы – За життя” посещает Госдуму, которая направила российские войска на территорию Украины, и Кремль, где сидит идеолог войны против нашего государства”, – отмечается в заявлении.

“Европейская Солидарность” расценивает эти действия как сознательную провокацию, публичное выражение неуважения ВСУ, семьям погибших и раненых, как подыгрывание агрессору и попытку отбелить его в глазах украинского общества. Нардепы выражают свое неприятие политики ОПЗЖ и считают, что прямые контакты с руководством страны-агрессора является предательством национальных интересов Украины.

В связи с этим депутаты требуют реакции Зеленского, СБУ и руководства Рады.

“Требуем от Президента Зеленского публичной реакции на эти действия. Тем более, еще в сентябре он во время марафона с журналистами обещал предоставить обществу результаты расследований финансирования определенных прокремлевских проектов. Но, как видим, на практике сосредоточился на преследовании демократической оппозиции, тех, кто защищает территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы ждем немедленной реакции Службы безопасности Украины, и требуем от СБУ и ГБР немедленно начать расследование в отношении контактов представителей ОПЗЖ в российской власти, их допуска к информации, составляющей государственную тайну, и истинных намерений этих политиков в их так называемом “диалоге” с Москвой. Требуем от руководства Верховной Рады Украины, а также всех депутатских фракций и групп дать свою политическую оценку этим событиям”, – отметили депутаты.