Европейский союз ввел санкции против физических и юридических лиц из Китая и России в связи с осуществлением кибератак, несущих угрозу для Союза или его государств-членов.

Об этом сообщается на сайте Евросовета.

В четверг, 30 июля, Европейский совет решил впервые в истории ввести санкции в связи с кибератаками, которые несут угрозу для ЕС и его государств-членов.

Речь идет о попытках кибератак на ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) и общеизвестных кибератаках WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper.

Так санкции были введены против шести лиц и трех организаций, ответственных за эти кибератаки или причастных к ним:

граждане Китая Гао Цян и Чжан Шилонг , считаются членами китайской группы кибершпионажа APT10 (также известная как Red Apollo, CVNX, Stone Panda), причастными к серии кибератак Operation Cloud Hopper;

и , считаются членами китайской группы кибершпионажа APT10 (также известная как Red Apollo, CVNX, Stone Panda), причастными к серии кибератак Operation Cloud Hopper; граждане России, сотрудники службы поддержки разведки ГРУ РФ, Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников , считаются причастными к попытке кибератаки на ОЗХО;

, считаются причастными к попытке кибератаки на ОЗХО; китайская компания Tianjin Huaying Haitai Science and Technology Development Co. Ltd (Huaying Haitai), которая подозревается в финансировании Operation Cloud Hopper;

(Huaying Haitai), которая подозревается в финансировании Operation Cloud Hopper; китайская компания Chosun Expo, подозревается в финансировании WannaCry;

подозревается в финансировании WannaCry; Главный центр специальных технологий Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГУ/ГРУ), считается причастным к NotPetya.

Введенные санкции включают запрет на въезд в ЕС, замораживание активов и запрет доступа к финансовым активам.