Об этом сообщается на сайте Евросовета.
В четверг, 30 июля, Европейский совет решил впервые в истории ввести санкции в связи с кибератаками, которые несут угрозу для ЕС и его государств-членов.
Речь идет о попытках кибератак на ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) и общеизвестных кибератаках WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper.
Так санкции были введены против шести лиц и трех организаций, ответственных за эти кибератаки или причастных к ним:
- граждане Китая Гао Цян и Чжан Шилонг, считаются членами китайской группы кибершпионажа APT10 (также известная как Red Apollo, CVNX, Stone Panda), причастными к серии кибератак Operation Cloud Hopper;
- граждане России, сотрудники службы поддержки разведки ГРУ РФ, Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, считаются причастными к попытке кибератаки на ОЗХО;
- китайская компания Tianjin Huaying Haitai Science and Technology Development Co. Ltd (Huaying Haitai), которая подозревается в финансировании Operation Cloud Hopper;
- китайская компания Chosun Expo, подозревается в финансировании WannaCry;
- Главный центр специальных технологий Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГУ/ГРУ), считается причастным к NotPetya.
Введенные санкции включают запрет на въезд в ЕС, замораживание активов и запрет доступа к финансовым активам.
- Ранее лидеры Евросоюза договорились о продлении секторальных экономических санкций против России, введенных за нарушение территориальной целостности Украины.