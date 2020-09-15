Об этом во время выступления в Европейском парламенте 15 сентября заявил Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.
“Ситуация для нас понятна. Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными. Мы не признаем Лукашенко законным президентом”, — заявил Боррель.
Примечательно, что Боррель оговорился, сказав сначала “президентом Украины”. После небольшой паузы он исправился и сказал: “Простите, Беларусь. О чем я только думал? Простите, простите, простите. Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Беларуси”.
Высокий представитель напомнил присутствующим на заседании, что более 7500 граждан были задержаны во время протестов, из них более 500 подверглись пыткам.
Он проинформировал, что все члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции задержаны или вынуждены были покинуть страну. На свободе остается только лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.
Боррель также проинформировал, что реакция ЕС на события в стране охватывает 4 направления:
- Санкции. По словам Высокого представителя, сейчас готовятся санкции в отношении значительного количества лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификации результатов выборов.
- Содействие национальному диалогу. ЕС призывает власти Беларуси прекратить насилие и незаконные задержания и начать диалог. С этой целью председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе предложил посетить Минск для консультаций, но реакции от властей нет.
“Целенаправленная решимость Лукашенко остаться у власти — при, очевидно, растущей поддержке Москвы — усложняет все это. Вы знаете, что в понедельник состоялась встреча Лукашенко и Путина. После этой встречи кажется, что поддержка Россией Лукашенко продолжается”, — отметил Боррель.
- Усиление взаимодействия ЕС с белорусским народом и гражданским обществом. Так ЕС выделил 53 млн евро на помощь жертвам насилия, идет работа в направлении поддержки независимых СМИ.
- Пересмотр отношений между ЕС и Беларусью. ЕС определяем сферы, где контакты следует временно остановить или уменьшить, и такие, где контакты надо активизировать для поддержки белорусского народа и гражданского общества.
Напомним, 10 сентября парламент Литвы впервые официально назвал Светлану Тихановскую законным президентом Беларуси, а КР — “единственными законными представителями белорусского народа”.
15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором отмечается, что выборы в Беларуси не были честными и не отражают волеизъявления народа этой страны.
Что происходит в Беларуси?
В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.
Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.
На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.
Во время акций протеста погибли по меньшей мере 3 человека. 15 августа в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.
18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.
19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.
Кроме того, эксперты Организации Объединенных Наций задокументировали более 400 обращений граждан, подвергшихся пыткам и истязаниям со стороны правоохранителей после задержания на акциях протеста.
13 сентября во время очередного воскресного марша против режима действующего президента Беларуси Александра Лукашенко силовики стреляли в воздух.
Действия оппозиции
14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси, в соответствии с которыми якобы одержал победу Александр Лукашенко, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета. Его цель — “обеспечение трансфера власти”.
“Я, Светлана Тихановская, инициирую создание координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знака принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан… В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передачи власти — трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества”, — заявила она.
20 августа во Беларуси из-за создания Координационного совета сторонников оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской открыли дело о “захвате власти”.
7 сентября Координационный совет оппозиции Беларуси опубликовала обращение к официальной власти. Оппозиция требует от власти:
- немедленного расследования преступлений, совершенных в период с 9 августа в отношении участников мирных акций;
- публикации правдивой информации об итогах выборов президента;
- прекращения политических репрессий, а также отмены или пересмотра открытых уголовных дел.
В президиум КР вошли 7 человек. На сегодня шестеро из них арестованы или вынужденно покинувших страну. Павел Латушко, Ольга Ковалькова и Светлана Тихановська находятся в Варшаве. Иван Кравцов и Антон Родненков – в Киеве.
Марию Колесникову 7 сентября Колесникову в центре Минска похитили неизвестные. 9 сентября стало известно, что Колесникова в СИЗО, ей предъявили подозрение по делу о захвате власти. Она передала в Следственный комитет Беларуси заявление о похищении силовиками и угрозы со стороны правоохранителей.
На свободе находится только нобелевская лауреат Светлана Алексиевич. С 11 сентября дипломаты из стран Европы дежурят возле ее дома, чтобы защитить ее от возможного задержания.