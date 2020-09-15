Об этом во время выступления в Европейском парламенте 15 сентября заявил Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

“Ситуация для нас понятна. Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными. Мы не признаем Лукашенко законным президентом”, — заявил Боррель.

Примечательно, что Боррель оговорился, сказав сначала “президентом Украины”. После небольшой паузы он исправился и сказал: “Простите, Беларусь. О чем я только думал? Простите, простите, простите. Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Беларуси”.

Высокий представитель напомнил присутствующим на заседании, что более 7500 граждан были задержаны во время протестов, из них более 500 подверглись пыткам.

Он проинформировал, что все члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции задержаны или вынуждены были покинуть страну. На свободе остается только лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.

Боррель также проинформировал, что реакция ЕС на события в стране охватывает 4 направления:

Санкции. По словам Высокого представителя, сейчас готовятся санкции в отношении значительного количества лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификации результатов выборов.

Содействие национальному диалогу. ЕС призывает власти Беларуси прекратить насилие и незаконные задержания и начать диалог. С этой целью председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе предложил посетить Минск для консультаций, но реакции от властей нет.

“Целенаправленная решимость Лукашенко остаться у власти — при, очевидно, растущей поддержке Москвы — усложняет все это. Вы знаете, что в понедельник состоялась встреча Лукашенко и Путина. После этой встречи кажется, что поддержка Россией Лукашенко продолжается”, — отметил Боррель.

Усиление взаимодействия ЕС с белорусским народом и гражданским обществом. Так ЕС выделил 53 млн евро на помощь жертвам насилия, идет работа в направлении поддержки независимых СМИ.

Пересмотр отношений между ЕС и Беларусью. ЕС определяем сферы, где контакты следует временно остановить или уменьшить, и такие, где контакты надо активизировать для поддержки белорусского народа и гражданского общества.

Напомним, 10 сентября парламент Литвы впервые официально назвал Светлану Тихановскую законным президентом Беларуси, а КР — “единственными законными представителями белорусского народа”.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором отмечается, что выборы в Беларуси не были честными и не отражают волеизъявления народа этой страны.