Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС по 15 октября.

Отмечается, что российский бизнесмен “тесно связан, в том числе финансово, с частной военной компанией “Вагнер Групп”.

“Пригожин занимается и оказывает поддержку деятельности группы “Вагнер” в Ливии, которая угрожает миру, стабильности и безопасности страны”, — говорится в сообщении.

В свою очередь “Вагнер” в Ливии нарушает эмбарго на поставки оружия в страну, которое было установлено Совбезом ООН.

“Группа “Вагнера” участвовала в многочисленных военных операциях против правительства, признанного ООН, и способствовала дестабилизации Ливии и подрыву мирного процесса”, — отметили в журнале.

Напомним, с 2014 года в Ливии продолжается многосторонний вооруженный конфликт, сосредоточенный в основном на севере Ливии, между исламскими силами (в том числе и деловые) с одной стороны, и правительственными войсками с другой.

В ноябре 2019 СМИ сообщали, что Россия направила в Ливию 200 наемников “Вагнера”, чтобы они оказывали поддержку силам Ливийской национальной армии. В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находится 2000 бойцов ППК “Вагнера”. Российская сторона эту информацию отрицает.