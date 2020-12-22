После быстрого распространения нового штамма COVID-19 в Великобритании, Европейская комиссия решила ограничить въезд граждан из этой страны.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

31 декабря заканчивается срок действия переходного периода после выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit), и Британия автоматически попадет в список третьих стран, въезд из которых ограничен из-за пандемии COVID-19. Также в ЕС опасаются распространения нового штамма вируса.

“Важно принять быстрые временные меры предосторожности, чтобы ограничить дальнейшее распространение нового штамма COVID-19. Все второстепенные поездки в Великобританию и из Великобритании должны быть приостановлены, необходимо облегчить важные поездки и транзит пассажиров”, – говорится в заявлении ЕК.

Там отметили, что освободить Великобританию от этих ограничений можно только если Совет ЕС примет решение о внесении Соединенного Королевства в список третьих стран, на чьих жителей эти правила не распространяются. Тем не менее ограничения не касаются граждан Евросоюза, проживающих в Великобритании, и британцев, которые являются долговременными резидентами стран-членов ЕС.