Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
31 декабря заканчивается срок действия переходного периода после выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit), и Британия автоматически попадет в список третьих стран, въезд из которых ограничен из-за пандемии COVID-19. Также в ЕС опасаются распространения нового штамма вируса.
“Важно принять быстрые временные меры предосторожности, чтобы ограничить дальнейшее распространение нового штамма COVID-19. Все второстепенные поездки в Великобританию и из Великобритании должны быть приостановлены, необходимо облегчить важные поездки и транзит пассажиров”, – говорится в заявлении ЕК.
Там отметили, что освободить Великобританию от этих ограничений можно только если Совет ЕС примет решение о внесении Соединенного Королевства в список третьих стран, на чьих жителей эти правила не распространяются. Тем не менее ограничения не касаются граждан Евросоюза, проживающих в Великобритании, и британцев, которые являются долговременными резидентами стран-членов ЕС.
- Ранее стало известно, что ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.
- Правительства Польши, Чехии и Гонконга, среди прочих, приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там новый штамм коронавируса.
- Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, несмотря на то, что десятки стран уже приняли такое решение из-нового штамма коронавируса, обнаруженного в стране.