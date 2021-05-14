“Європейська Солідарність” відреагувала на заяву президента України Володимира Зеленського щодо аудиту держземель та будівель у Конча-Заспі. Зокрема, партія вимагає, щоб він негайно виселився з державної резиденції на 4 тисячі квадратних метрів та “жив як Голобородько”.

Про це йдеться у заяві політсили.

Також в “ЄС” вимагають, щоб президентську дачу в Конча-Заспі передали дітям, як колись і обіцяв Зеленський.

“Треба мати великі проблеми із совістю, щоб бувши мільйонером і володарем цілої низки нерухомості в Україні та за кордоном, доїти державний бюджет для того, щоб забезпечити собі люксове проживання у державній резиденції. Яка до того ж ще минулого року під переїзд Зеленського була відремонтована коштами державного бюджету”, – йдеться у заяві.

В “ЄС” також заявили, що родина Зеленських напряму чи через офшорні компанії володіє будинком в Італії площею 413 квадратних метрів, який зареєстровано на його з дружиною італійську фірму San Tommaso S.R.L. Також у власності сім’ї президента знаходяться сім квартир, одна з яких – у Лондоні. Крім того, у Зеленського є квартира в Ялті.

У політсилі нагадали, що квартира Зеленського на Грушевського, 9 знаходиться в пішій досяжності від Офісу президента. Для того, щоб прийти на роботу йому не потрібен навіть велосипед.

“Тому “Європейська Солідарність” підтримує наміри РНБО розібратися, хто й на яких підставах – законно чи незаконно, морально чи аморально – проживає в Конча-Заспі. Принагідно нагадуємо відоме китайське прислів’я: перш ніж кидатися камінням, перевір, чи не скляний у тебе дах”, – йдеться у заяві.

У політсилі також нагадали, що Порошенко був єдиним президентом, який не жив на державній дачі.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський заявив, що РНБО розглянула питання державних земель та будинків в Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Загалом мова про майже 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач.