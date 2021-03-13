«ЕС» требует от Офиса Зеленского конкретных действий против олигарха Коломойского

Партия "Европейская солидарность" ("ЕС") заявила, что Офису президента время перейти к конкретным действиям и ответам на ключевые вызовы.

Об этом говорится в заявлении партии.

В частности, партия отмечает, что Офис Зеленского не в состоянии отреагировать на эскалацию на фронте, поскольку этот шаг развенчивает мифы президента о рекордном перемирии.

В “ЕС” также отметили на неспособности власти обезопасить граждан от коронавируса. Поэтому Украина фактически провалила вакцинацию.

Также партия заявила, что Банковая пытается помешать обнародованию данных о спецоперации по задержанию “вагнеровцев”, поскольку слив информации произошел из Офиса президента.

Четвертым вызовом “ЕС” назвала американские санкции против Коломойского, от которых пытается отвлечь внимание Зеленский и его Офис.

“Санкции США против Коломойского означают, что сам Коломойский официально признан коррупционером, а его средства – грязными. Поэтому пора переходить от общих фраз о “деолигархизации” в конкретным уголовным делам и подозрениям олигарху Игорю Коломойскому, которого США признали причастным к глобальной коррупции”, – говорится в заявлении.

В партии добавили, что правоохранителям следует дать ответы на вопросы о миллионных выплаты коррупционных денег Коломойского структурам Зеленского. И заняться возвращением этих денег, выведенных в оффшоры, в украинский бюджет.

“Да, возвращение государству денег, украденных Коломойским, должно начинаться с “95-го квартала”. Команда Зеленского течение почти 10 лет получала от этого одиозного олигарха десятки миллионов щедрых вливаний, в том числе и путем вымывания финансовых ресурсов со счетов ограбленного ПриватБанка”, – отметили в “ЕС”.

Партия призвала уволить людей Коломойского с высоких должностей в Правительстве, Офисе Президента, парламенте, Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, государственных компаний, с помощью которых он продолжает влиять и зарабатывать.

“ЕС” считает целесообразным исключить из фракции “Слуга народа” десятки народных депутатов, связанных с олигархом.

“Необходимо пересмотреть законы и другие решения, на основе которых при участии или при попустительстве Зеленского Коломойский течение двух лет получил десятки миллиардов гривен”, – отметили в политсиле.

В то же время с “ЕС” отметили, что не верят в выполнение этих требований, ведь Зеленскому помешает страх.