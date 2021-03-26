«ЕС» требует заседание СНБО касательно обострения на Донбассе и коронавируса

Об этом сообщается на сайте политсилы.
В частности, в “ЕС” отмечают, что гибель четырех украинских воинов и предложения по оборонно-дипломатическим действиям Украины в ответ на провокации оккупантов следует немедленно рассмотреть на СНБО.
Кроме ситуации на фронте, партия требует рассмотреть напряженную ситуацию с пандемией коронавируса. Отмечается, что эти вопросы президент Владимир Зеленский не может решить самостоятельно и нуждается в подпитке коллективным разумом институции безопасности.
“Эти же самые важные вопросы, а не разбитые двери и граффити на стенах Офиса испуганного президента, должны рассматриваться и на внеочередном заседании Верховной Рады. В центре внимания должны быть не фобии Зеленского, а защита людей от вызовов и угроз”, – говорится в заявлении.
Напомним, что сегодня вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины. Отмечается, что в результате обстрела, четверо украинских военнослужащих погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение.
В то же время Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе заявила, что собирается на экстренное внутреннее совещание для обсуждения этого обстрела.
Одним из погибших стал подполковник Вооруженных сил Украины Коваль Сергей Васильевич.
Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должны придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.
За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество обстрелов со стороны оккупантов. Например, 12 марта было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, в результате чего один украинский защитник погиб, еще один получил боевое травмирование.
- 19 февраля СНБО принял тайное решение в связи с обострением в зоне ООС.
- 18 марта руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече советников лидеров “нормандской четверки” предложил принять заявление о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе.
- Президент Украины Владимир Зеленский признал, что после введения санкций в отношении Виктора Медведчука и телеканалов, которые с ним связывают, наблюдается обострение на Донбассе.