«ЕС» требует заседание СНБО касательно обострения на Донбассе и коронавируса

Партия "Европейская солидарность" требует созыва заседания Совета национальной безопасности и обороны из-за обострения на фронте и напряженной ситуации с распространением коронавируса.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

В частности, в “ЕС” отмечают, что гибель четырех украинских воинов и предложения по оборонно-дипломатическим действиям Украины в ответ на провокации оккупантов следует немедленно рассмотреть на СНБО.

Кроме ситуации на фронте, партия требует рассмотреть напряженную ситуацию с пандемией коронавируса. Отмечается, что эти вопросы президент Владимир Зеленский не может решить самостоятельно и нуждается в подпитке коллективным разумом институции безопасности.

“Эти же самые важные вопросы, а не разбитые двери и граффити на стенах Офиса испуганного президента, должны рассматриваться и на внеочередном заседании Верховной Рады. В центре внимания должны быть не фобии Зеленского, а защита людей от вызовов и угроз”, – говорится в заявлении.

Напомним, что сегодня вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины. Отмечается, что в результате обстрела, четверо украинских военнослужащих погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение.

В то же время Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе заявила, что собирается на экстренное внутреннее совещание для обсуждения этого обстрела.

Одним из погибших стал подполковник Вооруженных сил Украины Коваль Сергей Васильевич.