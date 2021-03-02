Об этом во время брифинга в Верховной Раде Украины заявила глава постоянной Комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, информирует пресс-служба “ЕС”.

“Как человек, который в совершенстве знает реформу деинституализации и требования по ее внедрению, я хочу подчеркнуть, что Центр социальной поддержки “Теплый дом” отвечает всем требованиям и стандартам, которые предусматривает реформа”, – подчеркнула Марина Порошенко.

Отмечается, что в заведении есть три малые групповые дома, в которых воспитывается 31 ребенок, в том числе дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, 8 детей с инвалидностью и 26 детей, состоящих на учете из-за различных заболеваний. Также есть дневной стационар для детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями. Отделение Центра сформированы с сохранением родственных связей, возрастных, индивидуальных и психологических особенностей детей. Образование воспитанники получают в инклюзивных школах города Долина и Долинской ОТГ. Таким образом происходит их социализация и подготовка к самостоятельной жизни.

19 февраля этого года временное большинство в Ивано-Франковском областном совете приняло решение о прекращении деятельности центра путем его ликвидации. Только фракция “ЕС” выступила против этого решения.

“Начальник службы по делам детей ОГА Иван Ковалик отметил высокий уровень организации работы “Теплого дома” – и призвал проголосовать за ликвидацию заведения … Там воспитываются и проходят реабилитацию более 50 детей”, – возмущается народный депутат София Федина.

Марина Порошенко добавила, что в случае ликвидации “Теплого дома” детей переведут в интернаты, которые территориально находятся в другой части области.

“Мы не оставим этот вопрос без нашего контроля. Мы не позволим ликвидировать это чрезвычайно важное заведение для сирот Ивано-Франковской области. Поэтому мы обратились к министру образования, министру социальной политики, уполномоченным по делам человека и ребенка. Наши требования, сформулированные депутатами “Европейской Солидарности” в депутатском обращении – создание межведомственную выездную комиссию, которая изучит этот вопрос. Причем рассматривать его должны и в Долине, и в Тлумаче, куда должно было якобы переехать это заведение”, – заявил народный депутат Владимир Вятрович.

В то же время Марина Порошенко пообещала, что “ЕС” будет бороться за заведение, где дети могут жить и развиваться в современных условиях.