Об этом сообщает пресс-служба партии.

По данным подсчета 100% протоколов, он набирает 50,18% голосов. За него проголосовали 27 412 избирателей. Его оппонент отстает почти на 3% с результатом 47,76%, он получил 26 093 голоса.

Александр Третьяк на брифинге поблагодарил жителей Ровно за поддержку. Он отметил, что на этих выборах победили европейские ценности, с которыми команда “ЕС” шла к людям.

Народный депутат от партии “Евросолидарность” Владимир Арьев заявил, что Александра Третьяка уже поздравили с команды оппонента.

“Мы сегодня с Бондар Михаилом и Яной Зинкевич и замечательной командой Александра сделали все возможное, чтобы помешать подкупу и отстоять выбор жителей Ровно”, – написал нардеп на своей странице в Facebook.