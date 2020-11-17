Европейская комиссия подписала контракт с фармацевтической компанией CureVac о закупке 225 млн доз вакцины против коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в сообщении прессслужбы Еврокомиссии.

Кроме этого, контракт предусматривает возможность запросить еще 180 млн доз вакцины, как только вакцина окажется безопасной и эффективной против COVID-19.

“Через несколько дней после нашего контракта с BioNTech и Pfizer, я рада сообщить о новом соглашении с перспективной европейской компанией. Комиссия уже обеспечила Евросоюз более чем миллиардом доз вакцины от коронавируса”, – заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Как объясняют в ЕК, государства-члены Евросоюза могут передать вакцину странам с низким и средним уровнем дохода или перенаправить ее другим европейским странам.

Отметим, первая сделка о закупке вакцины от COVID-19 была подписана Еврокомиссией еще в сентябре этого года. Первым возможным поставщиком вакцины стала компания AstraZeneca.