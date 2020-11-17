Об этом говорится в сообщении прессслужбы Еврокомиссии.
Кроме этого, контракт предусматривает возможность запросить еще 180 млн доз вакцины, как только вакцина окажется безопасной и эффективной против COVID-19.
“Через несколько дней после нашего контракта с BioNTech и Pfizer, я рада сообщить о новом соглашении с перспективной европейской компанией. Комиссия уже обеспечила Евросоюз более чем миллиардом доз вакцины от коронавируса”, – заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Как объясняют в ЕК, государства-члены Евросоюза могут передать вакцину странам с низким и средним уровнем дохода или перенаправить ее другим европейским странам.
Отметим, первая сделка о закупке вакцины от COVID-19 была подписана Еврокомиссией еще в сентябре этого года. Первым возможным поставщиком вакцины стала компания AstraZeneca.
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