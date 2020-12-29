Европейский союз закажет у компаний Pfizer и BioNTech еще одну крупную партию вакцины от коронавируса.

Об этом в Twitter сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен напомнила, что сейчас у ЕС уже есть 200 млн доз вакцины. В планах — заказать еще 100 млн.

“Таким образом, у нас будет 300 млн доз вакцины, которая была оценена как безопасная и эффективная. Дальше будут и другие вакцины от коронавируса”, — отметила глава ЕК.

Отметим, что каждому пациенту необходимо ввести две дозы вакцины от Pfizer и BioNTech с интервалом в 3 недели. Таким образом, 300 млн доз, которые планирует приобрести ЕС, должно хватить на 150 млн населения. По оценкам 2012 года, на территории ЕС проживает около 500 млн человек.

26 декабря первые партии вакцины от коронавируса уже прибыли во все страны Европейского союза.

27 декабря в странах Европейского Союза стартовала массовая вакцинация.

Граждане Украины, которые временно или постоянно проживают в Польше, смогут бесплатно вакцинироваться от COVID-19.