Европейский Союз опубликовал список белорусских чиновников, против которых введены санкции за фальсификации на выборах президента и насилие против протестующих.

Список опубликован на сайте ЕС.

Как сообщалось ранее, 2 октября лидеры Европейского союза договорились ввести санкции в отношении чиновников режима самопровозглашенного белорусского лидера Александра Лукашенко.

Санкции не были введены против самого Лукашенко, однако под них попали представители высшего руководства силовых структур и Центризбиркома.

В опубликованном документе указаны 44 человека, однако имена первой четверки неизвестны. В обнародованный список попали:

Караев Юрий, министр внутренних дел Казакевич Геннадий, первый заместитель министра МВД, начальник Криминальной милиции Барсуков Александр, заместитель министра МВД Хоменко Сергей, заместитель министра МВД Назаренко Юрий заместитель министра МВД, командующий Внутренними войсками Атабеков Хазалбек, заместитель командующего Внутренними войсками Быков Александр, глава Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Шепелев Александр, начальник управления охраны и безопасности Министерства внутренних дел Балаба Дмитрий, глава ОМОН Минска Кубраков Иван, начальник ГУВД Минского горисполкома Гамола Максим глава УВД Московского района Минска Алешкевич Александр, первый заместитель начальника РОВД по Московскому району Минска, начальник криминальной полиции Галенка Андрей заместитель начальника РОВД по Московскому району Минска, начальник криминальной полиции Васильев Александр, руководитель УВД Гомеля Шуляковский Олег, первый заместитель начальника УВД Гомеля, начальник криминальной полиции Васильев Анатолий, заместитель начальника УВДГомеля, начальник полиции общественной безопасности Астрейко Александр начальник УВД Брестского облисполкома Журавский Леонид, глава ОМОН Витебска Домарницкий Михаил, глава ОМОН Гомеля Михович Максим, глава ОМОН Бреста Маткин Олег глава Управления исполнения наказаний МВД Соколовский Иван, глава СИЗО Окрестина в Минске Вакульчик Валерий, экс-глава Комитета государственной безопасности (КГБ), статс-секретарь Совета безопасности Беларуси Теребов Сергей, первый заместитель главы КГБ Реуцкий Дмитрий, заместитель главы КГБ Калач Владимир, заместитель главы КГБ Чернышев Олег, заместитель главы КГБ Конюк Александр, генеральный прокурор Беларуси Ермошина Лидия, глава Центризбиркома Беларуси Ипатов Вадим, заместитель глава Центризбиркома Беларуси Дмухайло Елена, секретарь Центризбиркома Беларуси Гуржий Андрей, член Центризбиркома Беларуси Дорошенко Ольга, член Центризбиркома Беларуси Калиновский Сергей, член Центризбиркома Беларуси Кацубо Светлана, член Центризбиркома Беларуси Лосякин Александр, член Центризбиркома Беларуси Плышевский Игорь, член Центризбиркома Беларуси Рахманова Марина, член Центризбиркома Беларуси Слижевский Олег, член Центризбиркома Беларуси Целиковец Ирина, член Центризбиркома Беларуси

Напомним, Беларусь уже отреагировала на санкции Европейского союза и ввела свои в ответ.