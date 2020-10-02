Список опубликован на сайте ЕС.
Как сообщалось ранее, 2 октября лидеры Европейского союза договорились ввести санкции в отношении чиновников режима самопровозглашенного белорусского лидера Александра Лукашенко.
Санкции не были введены против самого Лукашенко, однако под них попали представители высшего руководства силовых структур и Центризбиркома.
В опубликованном документе указаны 44 человека, однако имена первой четверки неизвестны. В обнародованный список попали:
- Караев Юрий, министр внутренних дел
- Казакевич Геннадий, первый заместитель министра МВД, начальник Криминальной милиции
- Барсуков Александр, заместитель министра МВД
- Хоменко Сергей, заместитель министра МВД
- Назаренко Юрий заместитель министра МВД, командующий Внутренними войсками
- Атабеков Хазалбек, заместитель командующего Внутренними войсками
- Быков Александр, глава Специального отряда быстрого реагирования (СОБР)
- Шепелев Александр, начальник управления охраны и безопасности Министерства внутренних дел
- Балаба Дмитрий, глава ОМОН Минска
- Кубраков Иван, начальник ГУВД Минского горисполкома
- Гамола Максим глава УВД Московского района Минска
- Алешкевич Александр, первый заместитель начальника РОВД по Московскому району Минска, начальник криминальной полиции
- Галенка Андрей заместитель начальника РОВД по Московскому району Минска, начальник криминальной полиции
- Васильев Александр, руководитель УВД Гомеля
- Шуляковский Олег, первый заместитель начальника УВД Гомеля, начальник криминальной полиции
- Васильев Анатолий, заместитель начальника УВДГомеля, начальник полиции общественной безопасности
- Астрейко Александр начальник УВД Брестского облисполкома
- Журавский Леонид, глава ОМОН Витебска
- Домарницкий Михаил, глава ОМОН Гомеля
- Михович Максим, глава ОМОН Бреста
- Маткин Олег глава Управления исполнения наказаний МВД
- Соколовский Иван, глава СИЗО Окрестина в Минске
- Вакульчик Валерий, экс-глава Комитета государственной безопасности (КГБ), статс-секретарь Совета безопасности Беларуси
- Теребов Сергей, первый заместитель главы КГБ
- Реуцкий Дмитрий, заместитель главы КГБ
- Калач Владимир, заместитель главы КГБ
- Чернышев Олег, заместитель главы КГБ
- Конюк Александр, генеральный прокурор Беларуси
- Ермошина Лидия, глава Центризбиркома Беларуси
- Ипатов Вадим, заместитель глава Центризбиркома Беларуси
- Дмухайло Елена, секретарь Центризбиркома Беларуси
- Гуржий Андрей, член Центризбиркома Беларуси
- Дорошенко Ольга, член Центризбиркома Беларуси
- Калиновский Сергей, член Центризбиркома Беларуси
- Кацубо Светлана, член Центризбиркома Беларуси
- Лосякин Александр, член Центризбиркома Беларуси
- Плышевский Игорь, член Центризбиркома Беларуси
- Рахманова Марина, член Центризбиркома Беларуси
- Слижевский Олег, член Центризбиркома Беларуси
- Целиковец Ирина, член Центризбиркома Беларуси
Напомним, Беларусь уже отреагировала на санкции Европейского союза и ввела свои в ответ.
- На днях министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что санкции против Беларуси “вредные абсолютно для всех”.
- Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Канада тоже планируют ввести санкции против представителей белорусских властей.
- В августе Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников.