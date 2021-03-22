Европейский союз утвердил санкции против 11 человек и четырех компаний - из России, Китая, Северной Кореи, Эритреи, Южного Судана и Ливии.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент “Радио Свобода” Рикард Йозвяк.

Кроме того, в Евросовете заявили, что санкции, в частности, введены за пытки и репрессии против ЛГБТ-сообщества и политических оппонентов в Чечне, крупномасштабные задержания уйгуров в Синьцзяне (Китай) и репрессии в КНДР.

Сообщается, что имена и названия организаций будут опубликованы в журнале ЕС 22 марта.