Европейский союз обвиняет Великобританию в невыполнении соглашений Brexit в письме, опубликованном за несколько часов до переговоров о спорном протоколе по Северной Ирландии.

Об этом сообщает DPA.

В письме министру кабинета министров Великобритании Майклу Гоуву вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович раскритиковал тот факт, что соглашения о контроле за перемещением товаров и людей между Северной Ирландией и другими частями Соединенного Королевства якобы не соблюдаются.

Он также раскритиковал дезинформацию трейдеров и отсутствие доступа к таможенным данным для представителей ЕС.

Шефчович написал, что, по его мнению, это только начинающиеся проблемы, для которых можно найти быстрые решения. Он должен встретиться с Гоувом в четверг.

Британская сторона хочет добиться смягчения положений Протокола по Северной Ирландии, чтобы смягчить негативные последствия для экономики.

Протокол Северной Ирландии обеспечивает движение товаров между государством ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Цель – избежать образования жесткой границы, которая может привести к обострению старых конфликтов.

В прошлом месяце ЕС вызвал международный гнев, предложив включить в протокол чрезвычайную оговорку, чтобы сделать возможным контроль на ирландской границе при внедрении своего нового регистра экспорта вакцин. После негативной реакции со стороны Дублина, Белфаста и Лондона ЕС быстро отступил.

Гоув предложил продлить переходный период для супермаркетов в Северной Ирландии до января 2023 года, чтобы предотвратить сбои и напряженность, а также дать всем участвующим сторонам больше времени для реализации.

Правительство Северной Ирландии предпочло бы полностью отменить протокол.