Про це у Twitter написав очільник Європейської Ради Шарль Мішель

“Рішення російського уряду про “держави, що здійснюють недружні дії” – це ще один крок до ескалації, який підриває дипломатичні відносини. Спроби розділити ЄС марні. Повна солідарність з Чехією”, – написав Мішель.

Крім того, єврочиновник публічно закликав Російську Федерацію повністю виконувати Віденську конвенцію.

The Russian government’s decision on ‘states committing unfriendly acts’ is another escalatory step & undermines diplomatic relations Efforts to divide the EU are in vain. Full solidarity with Czech Republic @AndrejBabis We call on Russia to fully respect the Vienna Convention — Charles Michel (@eucopresident) May 14, 2021

Нагадаємо, що вчора, 14 травня, російський уряд заявив про внесення Сполучених Штатів та Чехії до списку недружніх іноземних держав. Крім того, РФ обмежила можливість наймати на роботу у диппредставництва російських громадян.

Чехія відреагувала на це різко й назвала рішення кроком до ескалації.

Як відомо, 17 квітня влада Чехії прийняла рішення вислати з країни 18 російських дипломатів у зв’язку із новими фактами в розслідуванні вибухів, що трапилися на складі боєприпасів у Врбетіце в Моравії в жовтні 2014 року. Тоді загинули двоє людей.

Зазначалося, що всі 18 співробітників посольства РФ у Празі були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб – ГРУ і Служби зовнішньої розвідки.

Паралельно поліція Чехії оголосила про розшук двох чоловіків, які 11-16 жовтня 2014 року приїхали у Прагу, а потім в Моравсько-Силезький та Злінський краї. Врбетіце, де сталися вибухи, знаходиться саме в Злінському краї.

Вказані чоловіки використовували російські паспорти на ім’я Олександра Петрова і Руслана Боширова. Судячи з оприлюднених поліцією фото, це ті ж чоловіки, яких звинувачували в отруєнні Скрипалів у Великій Британії у 2018 році (колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в місті Солсбері).

Розслідувачі Bellingcat раніше ідентифікували “Петрова” і “Боширова” як офіцерів ГРУ РФ Олександра Мішкіна та Анатолія Чепігу.