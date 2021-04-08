Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал правомерным административное наказание родителей за отказ от обязательной вакцинации детей.

Об этом сообщает пресс-служба ЕСПЧ.

Решение по делу “Вавржичка и другие против Чешской Республики” (Vavřička and Others v. The Czech Republic, – ред.) обнародовали в четверг, 8 апреля. Известно, что Большая Палата поддержала его 16 голосами против 1.

“В первом решении Европейского суда по правам человека по обязательной вакцинации детей Суд не установил факта нарушения конвенции о правах человека”, – сообщает ЕСПЧ.

The first judgment from the European Court of Human Rights on compulsory #vaccination of children has found no violation of the #humanrights convention.#ECHR press release https://t.co/BTHxmxW1F5 pic.twitter.com/khuwV82O4h — Council of Europe office in Brussels (@CoEinBrussels) April 8, 2021

Отметим, что в Чехии обязательны прививки против 9 самых распространенных болезней. За отказ от вакцинации родителей наказывают штрафом, а детей могут не допустить в учебные заведения, в том числе в детсады. Поэтому родители обратились в суд.

“Суд установил, что меры, которые обжаловали истцы, оцениваемые в национальном контексте, имеют разумное соотношение пропорциональности с целями, к которым стремится Чехия – защита от заболеваний, представляющих серьезный риск для здоровья”, – отмечается в решении ЕСПЧ.

Суд отметил, что недопущение детей в учреждения образования не является мерой наказания, а методом предотвращения заболеваний. Поводом отказаться от прививки могут быть только медицинские противопоказания. Во всех остальных случаях непривитых детей также не пустят в детские сады.

Судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская пояснила в Facebook несколько моментов этого решения. В частности, она отметила, что дело касается исключительно “стандартной и плановой вакцинации детей от болезней, которые хорошо известны медицинской науке” и против которых вакцинация считается эффективной и безопасной.

Также суд обратил внимание на то, что ряд стран Европы пренебрегают внедрением обязательных прививок детей. Поэтому коллективный иммунитет каждый раз ослабевает.

ЕСПЧ призвал государства ставить интересы детей в центр всех решений, а защита ребенка от серьезных заболеваний в большинстве случаев достигается благодаря полному графику прививок.