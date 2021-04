Об этом сообщает пресс-служба ЕСПЧ.

Решение по делу “Вавржичка и другие против Чешской Республики” (Vavřička and Others v. The Czech Republic, – ред.) обнародовали в четверг, 8 апреля. Известно, что Большая Палата поддержала его 16 голосами против 1.

“В первом решении Европейского суда по правам человека по обязательной вакцинации детей Суд не установил факта нарушения конвенции о правах человека”, – сообщает ЕСПЧ.

The first judgment from the European Court of Human Rights on compulsory #vaccination of children has found no violation of the #humanrights convention.#ECHR press release https://t.co/BTHxmxW1F5 pic.twitter.com/khuwV82O4h

— Council of Europe office in Brussels (@CoEinBrussels) April 8, 2021