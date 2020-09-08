Украинская писательница, кандидат искусствоведения, магистр филологии, японист, музыковед, певица, теле- и радиоведущая Ева Хадаши сейчас живет в Японии, но сердцем всегда в Украине. Потому что именно здесь родилась. Поэтому, когда написала первое литературное произведение, направила его на Международный литературный конкурс "Коронация слова" и получила награду "Международный выбор" за роман "Западная гейша" в 2019 году. Как ей живется в японской среде и чем заинтересует читателей роман "Западная гейша", Ева Хадаши рассказала изданию #Буквы.

Как Вы оказались в Японии? Чем привлекает японская культура?

Привет всем из Страны восходящего солнца!

Я японист по одной из специальностей, так что оказаться в Японии, и не просто интересоваться, но и исследовать японскую культуру, для меня было более чем естественно. Еще в студенческие годы я вообще очень много путешествовала. И как музыкант (по первому основному образованию), и как лингвист (вторая основная профессия), посетила тогда стран тридцать. А вот когда поехала в США на краткосрочное обучение в Музыкальный колледж Беркли (по специальности джазового вокала), там и познакомилась со своим будущим мужем-японцем, выпускником этого колледжа – джазовым композитором, гитаристом. Начало идеальное, не так ли? А вот о продлении этого альянса можно прочитать в романе “Западная гейша”.

Как практикуете украинский в другом языковом окружении? Скучаете по Украине?

Очень скучаю по Украине. До такой степени, что весной этого года уже окончательно собиралась переехать в Украину. Но мировой карантин, всемирное закрытие расставили свои коррективы.

Особенно в настоящей современной ситуации нашла актуальный способ практикования украинского языка – делаю виртуальные туры в Украину. Почти повседневно. И это не просто прослушивание каких-то программ, чтение книг или ленты новостей на украинском (кстати, новости пытаюсь читать на четырех языках, так открываются новые темы, новые нюансы), записываюсь на лекции, вебинары. Это все позволяет также окунуться в современное украинскле пространство, физически находясь в Японии.

Ева Хадаши – это псевдоним? Каково его происхождение?

Да, Ева Хадаши – это псевдоним. Настоящее имя – Евгения Суда. “Хадаши” в переводе с японского означает “босоногая”. Босоногая Ева. Это подобно библейскому персонажу – первая женщина тоже была босоногой, а также как “новое начало”, “новое рождение”.

Роман “Западная гейша” – это влияние японской культуры? Этот роман – автобиографический?

“Западная гейша” – это мой дебютный роман, и собственно дебютное литературное произведение. До этого романа не было ни рассказов, ни повестей, никакой короткой формы. Да, это автобиографический роман, который был написан не столько ради творчества, столько ради выживания и отстаивания достоинства. Роман “Западная гейша” предусматривает продолжение. Летом этого года начала над этим работать. Рабочее название новой книги – “Диффамация”.

Я не планировала писать литературные произведения. Но напряженность жизненной ситуации довела меня до состояния, когда я начала терять голос. Регулярно несколько раз в год у меня полностью пропадал голос. Вот именно такие периоды в основном и были использованы для написания этого дебютного литературного произведения. И сейчас, продолжая мыслить позитивно, могу лишь отметить, что и Слава Богу, что тогда у меня пропадал голос! Это позволило раскрыть новые горизонты – стать еще и писательницей.

До сих пор в соцсетях продолжается флешмоб #МояПерваяКоронация. Расскажите о своем первом отличии на конкурсе “Коронация слова”. Насколько оно для Вас важно?

Да, в начале июня я присоединилась к этому флешмобу. “Коронация слова” -2019 – это мой первый литературный конкурс, на котором мое первое литературное произведение получило престижную литературную награду. Уже в самой торжественной церемонии награждения, когда со сцены объявили: “Международное признание. Роман “Западная гейша”, кроме чувства глубокой благодарности за то, что это произведение заметили и высоко оценили, я почувствовала и сейчас чувствую большую ответственность. И вот именно сейчас у меня “дрожат коленки”, потому что если есть такое начало, то следующее произведение должно же быть еще более достойным…

В каких конкурсах Вы еще участвовали?

“Коронация слова” – мой первый литературный конкурс. Еще участвовала в нелитературных конкурсах здесь, в Японии. Это музыкальные конкурсы и конкурс красоты.

Напечатан ли роман “Западная гейша”? Есть его переводы на другие языки?

Да, роман “Западная гейша” напечатан на украинском и русском языках. Вот-вот выйдет из типографии на японском языке. Есть перевод на английский, но он еще не отредактирован.

Чем он заинтересует читателей, кроме того, что он автобиографичен? Образ гейши – какой он сейчас в Японии?

В смысле автобиографичности этот роман может заинтересовать тем, что он достоверный, построенный на документальных фактах, правдивый, невыдуманный. Именно сквозь эту призму собственного опыта у меня появилась возможность показать такие страницы реальной современной Японии, которые ранее не были открыты. Кроме того, это опыт японистки-исследовательницы, которая выложила свои исследования о Стране восходящего солнца еще и в такой манере.

Вообще-то о тех вещах, которые я описала в “Западной гейше”, и которые собираюсь описывать в следующем романе, легче было бы писать не в автобиографической форме, а от третьего лица и о третьем лице, но с таким подходом я бы рисковала столкнуться с противоположным эффектом, меня могли бы обвинить в диффамации…

Японии до сих пор удается позиционировать себя как одну из самых благополучных стран, с низкой статистикой разводов, уголовных дел, но все ли правда так благополучно? “А вот в Японии…”. Нет рая на Земле нигде. Его надо создавать…

“Западная гейша” – название метафорическое. В самом названии ощутимый и намек на эротичность, но роман о другом. Хотя этот роман является моим первым литературным произведением, он как бы вырос отделенной ветвью с моей научной работы, в частности диссертационного исследования “Западные влияния в искусстве Японии периода Мэйдзи”. Даже название романа перекликается с названием диссертации. И Америка, и Европа, в том числе и Украина, для Японии обобщенно является Западом. А слово гейша, которое сейчас имеет много различных оттенков, использованное здесь в своем первородном значении: “человек искусства”.

Вы снимались в фильмах? Расскажите об этом опыте.

Пару лет назад как-то совершенно случайно столкнулась с киносферой в практическом плане здесь, в Японии. Пригласили сняться в эпизоде в роли певицы, что для меня было более чем естественно. Также в самом фильме был использован фрагмент моей авторской песни на японском языке. Потом я еще сделала украинский перевод субтитров к этому фильму. А режиссер создал дизайн обложки для японского издания и нового украинского издания романа “Западная гейша”.

С таким толчком я и мои дочери за эти пару лет перед мировым карантином снялись в эпизодах в пяти разноплановых фильмах.

Но почему я так начала заглядываться и на киносферу? Потому что заинтересована в том, чтобы роман “Западная гейша” был экранизирован. Посмотрим, какие коррективы и в эти планы внесет локдаун, а пока буду концентрироваться на индивидуальной работе.

Кстати, Вы работали в Японии на радио. Я имею опыт работы на “Украинском радио”, вела литературные программы. А о чем Вы вели программы на радио?

Приостановила эту деятельность в этом году. В течение двух лет была автором и ведущей программы “Современная Япония”, в которой в частности освещались вопросы скорочтения на японском языке, трансформаций в современном искусстве каллиграфии, современного кимоно, трендов в японском кинематографе, перспектив развития украинско-японских культурных отношений.

Какие книги Вы читаете? Какие вы больше всего любите? Читаете больше на японском или украинском? Или на других языках?

Хотя я по первому образованию музыкант и с детства уделила много времени, внимания и усилий именно музыке, параллельной глубокой заинтересованностью была именно литература. В студенческие годы я закончила еще и курс скорочтения, что помогло потоком вливать в себя книги. Скорочтение действительно работает, но есть опасность перенасыщения информацией, и опасность нивелирования чувств и эмоций.

И в музыке, и в литературе начинала с изучения классики. Но из произведений, которые могу много переслушивать, или хотелось бы перечитывать, название произведения художников ХХ века. Из писателей – это Джордж Оруэлл, Франц Кафка, Уильям Ґолдинґ, из японских – Абэ Кобо, Оэ Кендзабуро, Мураками Харуки.

Но из романа “Западная гейша” можно четко проследить и тот мой жизненный период “вынужденной самоизоляции, локдауна”, когда я не могла читать ничего, даже сайты в Интернете…

Поскольку я и лингвист, то со студенческих лет читаю на тех языках, которые использую в профессиональной деятельности: украинском, русском, японском, английском. Однако я уже так долго оторвана от реальной украинской среды! Сейчас планирую начитаться книг современных украинских авторов. Уже на сайте “Якаб” накупила электронных книг, они уже на рабочем столе.

Разговаривала Оксамитка Блажевская