Накануне нардеп от «Слуги народа» Евгений Шевченко угрожал в социальных сетях фотокорреспонденту издания #Буквы Яну Доброносову из-за снимка, сделанного во время парламентского заседания.

#Буквы собрали факты о нардепе и скандалах вокруг его имени.

Евгений Шевченко, родом из города Мелитополь (Запорожская область) ранее был известен, как юрист и предприниматель.

Он настаивает, что его зовут именно “Євгеній”, а не “Євген”, что считается неправильным с точки зрения грамматики украинского языка. Лингвисты утверждают, что форма “Євгеній” – это русизм.

Как Шевченко был избран в Раду

С 2012 года он пытался пробраться в Верховную Раду. Изначально баллотировался по 75 избирательному округу, будучи беспартийным. В 2014 году он баллотировался по 210 округу от партии “Воля”.

В Раду удалось попасть только в 2019 году. Сначала о Шевченко стало известно, как доверенном лице кандидата в президенты Владимира Зеленского, а во время парламентской кампании – мажоритарщика от “Слуги народа” по округу №76. На выборах за его кандидатуру свои голоса отдали 43% избирателей.

Попав в Раду, Шевченко выбрал работу в комитете по вопросам экономического развития, возглавив подкомитет по вопросам промышленной политики.

Шевченко не раз говорил о том, что он “человек творческий” и как раз работа в Парламенте позволяет ему “творить”. Также он считает работу в исполнительной власти – “клеткой”.

Декларация

Что касается декларации нардепа, то у него есть квартира на 150 квадратов в Запорожье и два земельных участка в этой области. Также у него есть мотоцикл Honda CB 1100SAE 2016 года выпуска, а у его сына – авто BMW X5 2017 года.

За 2018 год Шевченко заработал 44 676 гривен. Его финансовые сбережения составляют 82 000 долларов.

Что касается сферы бизнеса, то Шевченко – собственник компании “Портер”, консалтинговой фирмы “Статус” и доли в компании “Агросталь».

В 2019 году Шевченко заработал больше – около 190 тысяч гривен. А накоплений в долларах стало меньше на 2 тысячи.

Скандалы с участием Шевченко

В октябре 2019 года нардеп выступил в эфире программы “Большая игра” на российском телевидении.

На видео с первой минуты

Тогда он решил “разъяснить” особенности применения формулы Штайнмайера. На пропагандистском московском телеканале Шевченко заявил, что резонанс вокруг формулы Штайнмайера был “вбросом радикально настроенных националистов, политика которых состоит во враждебности и войне”.

Несмотря на то, что во фракции “Слуги народа” такие действия Шевченко не одобрили, он сказал, что осознанно согласился выступить в российском политическом шоу. Он пояснил свое решение тем, что нужно ходить, говорить и доказывать свою позицию относительно восстановления мира в Украине даже на российском телевидении.

В декабре, когда на телеканале NEWSONE говорили о 100 днях работы Парламента, Шевченко оценил свою деятельность в Раде в “1” по 5-ти бальной шкале.

Он пояснил, что такая оценка из-за того, что он “мало давит своих коллег по поводу адекватности принятия законов”.

А вот по количеству принятых законов и решений во фракции – поставил себе “5+”.

Скандальные заявления Шевченко

В свете происходящего в Беларуси, 12 августа Шевченко высказывал мнение, что в Беларуси против результатов президентских выборов выступают молодые люди, которым “хочется адреналина, но не хочется платить налоги”.

Он одним из первых поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах и считает, что только он может удержать страну и “не прогнуться под Россию”.

На телеканале ZIK Шевченко заявлял, что конфликт на Донбассе был искусственно создан Российской Федерацией, но основание для такого конфликта спровоцировала Украина.

Эту тему он продолжал на телеканале “Эхо Киева” в интервью экс-регионалки Елены Бондаренко.

Она назвала Шевченко человеком, который “посмел идти в разрез с мнением фракции”.

В интервью Шевченко сказал, что в последние годы украинские СМИ “промывали мозги гражданам”, а также высказался против “насильственной украинизации”.

Шевченко в соцсетях

В 2016 году будущий нардеп считал нужным показывать – как занимается спортом.

При этом он жаловался, что “не хочет отжиматься 22 раза”.

В 2018-м Шевченко писал, что занимается велоспортом.

Продолжил “тягать железо” Шевченко и в 2019-м.

Своим “любимым увлечением” Шевченко называет рыбалку.

Во время парламентской избирательной кампании Шевченко встречался с бабушками, проводил встречи у подъездов, убирал, ходил на рынок, ел в столовой и фотографировался со всеми подряд.

Нардеп считает себя не только творческим, но и человеком с чувством юмора.

Вот какой пост он опубликовал 1 апреля.

“Подпись придумайте сами, в выражениях не стесняйтесь”, – подписал политик следующее фото.

Снимков с подобными “подписями” у него на странице немало.