#Буквы собрали факты о нардепе и скандалах вокруг его имени.
Евгений Шевченко, родом из города Мелитополь (Запорожская область) ранее был известен, как юрист и предприниматель.
Он настаивает, что его зовут именно “Євгеній”, а не “Євген”, что считается неправильным с точки зрения грамматики украинского языка. Лингвисты утверждают, что форма “Євгеній” – это русизм.
Как Шевченко был избран в Раду
С 2012 года он пытался пробраться в Верховную Раду. Изначально баллотировался по 75 избирательному округу, будучи беспартийным. В 2014 году он баллотировался по 210 округу от партии “Воля”.
В Раду удалось попасть только в 2019 году. Сначала о Шевченко стало известно, как доверенном лице кандидата в президенты Владимира Зеленского, а во время парламентской кампании – мажоритарщика от “Слуги народа” по округу №76. На выборах за его кандидатуру свои голоса отдали 43% избирателей.
Попав в Раду, Шевченко выбрал работу в комитете по вопросам экономического развития, возглавив подкомитет по вопросам промышленной политики.
Шевченко не раз говорил о том, что он “человек творческий” и как раз работа в Парламенте позволяет ему “творить”. Также он считает работу в исполнительной власти – “клеткой”.
Декларация
Что касается декларации нардепа, то у него есть квартира на 150 квадратов в Запорожье и два земельных участка в этой области. Также у него есть мотоцикл Honda CB 1100SAE 2016 года выпуска, а у его сына – авто BMW X5 2017 года.
За 2018 год Шевченко заработал 44 676 гривен. Его финансовые сбережения составляют 82 000 долларов.
Что касается сферы бизнеса, то Шевченко – собственник компании “Портер”, консалтинговой фирмы “Статус” и доли в компании “Агросталь».
В 2019 году Шевченко заработал больше – около 190 тысяч гривен. А накоплений в долларах стало меньше на 2 тысячи.
Скандалы с участием Шевченко
В октябре 2019 года нардеп выступил в эфире программы “Большая игра” на российском телевидении.
На видео с первой минуты
Тогда он решил “разъяснить” особенности применения формулы Штайнмайера. На пропагандистском московском телеканале Шевченко заявил, что резонанс вокруг формулы Штайнмайера был “вбросом радикально настроенных националистов, политика которых состоит во враждебности и войне”.
Несмотря на то, что во фракции “Слуги народа” такие действия Шевченко не одобрили, он сказал, что осознанно согласился выступить в российском политическом шоу. Он пояснил свое решение тем, что нужно ходить, говорить и доказывать свою позицию относительно восстановления мира в Украине даже на российском телевидении.
В декабре, когда на телеканале NEWSONE говорили о 100 днях работы Парламента, Шевченко оценил свою деятельность в Раде в “1” по 5-ти бальной шкале.
Он пояснил, что такая оценка из-за того, что он “мало давит своих коллег по поводу адекватности принятия законов”.
А вот по количеству принятых законов и решений во фракции – поставил себе “5+”.
Скандальные заявления Шевченко
В свете происходящего в Беларуси, 12 августа Шевченко высказывал мнение, что в Беларуси против результатов президентских выборов выступают молодые люди, которым “хочется адреналина, но не хочется платить налоги”.
Он одним из первых поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах и считает, что только он может удержать страну и “не прогнуться под Россию”.
На телеканале ZIK Шевченко заявлял, что конфликт на Донбассе был искусственно создан Российской Федерацией, но основание для такого конфликта спровоцировала Украина.
Эту тему он продолжал на телеканале “Эхо Киева” в интервью экс-регионалки Елены Бондаренко.
Она назвала Шевченко человеком, который “посмел идти в разрез с мнением фракции”.
В интервью Шевченко сказал, что в последние годы украинские СМИ “промывали мозги гражданам”, а также высказался против “насильственной украинизации”.
Шевченко в соцсетях
В 2016 году будущий нардеп считал нужным показывать – как занимается спортом.
При этом он жаловался, что “не хочет отжиматься 22 раза”.
В 2018-м Шевченко писал, что занимается велоспортом.
Продолжил “тягать железо” Шевченко и в 2019-м.
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З нашим державним 🇺🇦прапором я познайомився у далекому 1990 році, коли проходив службу в лавах радянської армії в місті Прилуки. Тоді ми його називали «стяг» 🇺🇦. ⠀ ⠀ Вже не пам’ятаю того місцевого хлопця, який нас с другом привів у сторічну українську хату, в якій знаходилось підпілля українського руху. Там на стіні висів здоровенний блакитно-жовтий стяг з написом – «Ще не вмерла Україна», та поручь висів великий портрет Тараса Шевченко. ⠀ ⠀ Тоді ми мріяли про державну самостійність, а через півтора року отримали незалежність. Досі вважаю, що нам не вистачає самостійності, процес державотворення триває досі. ⠀ ⠀ З Днем Прапора! P.S. На честь прапора пробіг 10 км з його кольорами на собі. В армії бігав зі значком у вигляді блакитно-жовтого стягу під комірничком. І за це міг отримати судимість, але прагнення до волі було сільнішим. #деньпрапора
Своим “любимым увлечением” Шевченко называет рыбалку.
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😉Хочу рассказать вам про мое любимое увлечение – рыбалку. ⠀ Еще с самого детства я почувствовал этот особый азарт, который не угасает у меня и по сей день. ⠀ Увы из-за сильной загруженности не всегда удается насладиться природой и поймать улов, с которым так и хочется сделать крутое селфи. Но мне все же недавно выпала возможность побывать на рыбалке с моим товарищем @roman_sokha ⠀ Этим моментом я обязан поделиться с вами 🙂 А как вы проводите свободное время? Всегда ли получается вырваться из рутины?
Во время парламентской избирательной кампании Шевченко встречался с бабушками, проводил встречи у подъездов, убирал, ходил на рынок, ел в столовой и фотографировался со всеми подряд.
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✅Кожного разу, коли зустрічаюсь з моїми виборцями, я чую постійний головний біль людей: ⠀ – проблеми з міським транспортом у Хортицькому районі – абсолютна відсутність контролю за станом придомових територій – відсутність контролю поліції за безхатчинками, які кожного дня вчиняють злочини – величезні ціни на комунальні послуги – жахлива медична система, яку потрібно змінювати і відміняти все, що натворила Уляна Супрун ⠀ З цими проблемами я сам зіштовхуюсь кожного дня. І на сьогодні все це змінити можливо.Потрібна лише ваша підтримка Зе!команди на парламентських виборах! ⠀ Зробимо їх ще раз 😉
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Сегодня провёл утренний субботник на острове Хортица, но об этом немного позже. Хочу рассказать вам про абсолютно нелепую войну за власть от команды Буряка. Все вы знаете, что неделю назад я ходил к исполняющей обязанности губернатора Елле Слепян, чтобы добиться возобновления 92-го маршрута, который по неизвестным причинам около трёх месяцев назад убрали. Благодаря слаженному диалогу и огромному желанию помочь людям, удалось договориться, чтобы 92-й все же пустили. А вчера Буряк с командой на своих каналах рассказывали, что они возобновили данный маршрут 😂 который сами же и убрали ранее.
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Дорогие избиратели, за месяц я провел около 300 встреч. ⠀ ⠀ ⠀ Наша команда записала разные проблемы, которые мы не оставим без внимания и будем заниматься их решением. ⠀ ⠀ ⠀ После избрания я не исчезну, как многие политики. Нет, наша команда другая и вы это увидите. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Конечно, так часто проводить встречи я не смогу из-за плотного графика, но периодически собирать всех во дворце спорта «Юность» – вполне можно, чтобы услышать ваши актуальные проблемы.
Нардеп считает себя не только творческим, но и человеком с чувством юмора.
Вот какой пост он опубликовал 1 апреля.
“Подпись придумайте сами, в выражениях не стесняйтесь”, – подписал политик следующее фото.
Снимков с подобными “подписями” у него на странице немало.
- 1 сентября Шевченко угрожал в социальных сетях Доброносову из-за фото, сделанного на заседании парламента. Фотограф разместил фото с ним на своей странице в Facebook. Нардеп не оставил это без внимания — начал выражать недовольство и писать угрозы в комментариях.
- Угрозы в адрес фотокорреспондентов издания #Буквы от представителей “Слуги народа” звучат не впервые. В октябре во время голосования в парламенте нардеп от “Слуги народа”, тогдашний председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко переписывался с девушками в онлайн-сети знакомств. Обсуждались, в частности, условия и стоимость интимных встреч. Переписку сфотографировал корреспондент #Букв.
- После этого Яременко с парламентской трибуны заявил, что публикация его интимной переписки, которую он вел непосредственно во время заседания парламента, является уголовным преступлением, за которое журналистам грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.