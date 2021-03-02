Covid-19 Украина

обновлено 02.03.2021 в 18:02

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«Евровидение-2021»: организаторы назвали главные условия проведения конкурса

"Евровидение-2021" состоится в прямом эфире в Роттердаме.

Вторник, 2 марта 2021, 18:50

Об этом сообщили организаторы конкурса.

Артисты выступят вживую, но количество участников делегаций ограничат.

“Дух и традиция конкурса “Евровидение” – объединить Европу на одной сцене, и мы все еще полны решимости добиться этого в мае в Роттердаме”, – заявил исполнительный супервайзер конкурса Мартин Остердаль.

Всем участникам рекомендуется пройти пятидневный карантин перед вылетом, также они должны получить отрицательный результат теста на коронавирус не позднее чем за трое суток до вылета.

В Нидерландах, делегации должны быть в отелях, за исключением репетиций, живых выступлений и других мероприятий, связанных с конкурсом.

Всех, кто работает на Ahoy Arena, включая прессу, будут регулярно тестировать в специальном помещении рядом с ареной.

Напомним, международный песенный конкурс “Евровидение 2021” не будут проводить в обычном формате.

  • 16 мая состоялось музыкальное шоу “Евровидение: Европа, зажги свет” (Eurovision: Europe Shine A Light). Его организовали вместо отмененного из-за пандемии коронавируса конкурса “Евровидение-2020”.
  • На международный песенный конкурс “Евровидение-2021” артисты, которые из-за вспышки коронавируса COVID-19 не смогли выступить в этом году, должны подготовить новую песню.
Теги: конкурс, Роттердам, Євробачення-2021, музыка

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