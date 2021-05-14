Солістка українського гурту Go_A Катерина Павленко отримала негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус COVID-19. Відтак, гурт зможе представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" і Нідерландах.

Про це повідомляє “Суспільне“.

Так, днями стало відомо, що в Катерини Павленко погіршилося самопочуття, у зв’язку із чим вона пропустила другу репетицію на “Євробаченні”.

Згідно з протоколом охорони здоров’я, співачка зробила ПЛР-тест на коронавірус.

Тепер же стало відомо, що результат тесту негативний.

“Тест на COVID-19 негативний. Катерина почувається краще і з нетерпінням чекає виступу на сцені “Євробачення” наступного тижня”, – йдеться в повідомленні “Суспільного”.

Ця ж інформація оприлюднена і в Instagram гурту Go_A.

“Друзі, у нас чудові новини! У Каті негативний результат ПЛР-тесту, а це означає, що ми продовжуємо репетиції та активну підготовку, адже незабаром півфінал!” – зазначається в повідомленні.

Сама Павленко в Instagram Stories показала, як радіє звістці про негативний результат тесту.

Варто зазначити, що в середу, 12 квітня, в Роттердамі відбулася друга репетиція учасників “Євробачення 2021”. Оскільки солістка Go_A через погане самопочуття не вийшла на сцену, її замінила співачка з Нідерландів.

Відтак, музиканти і танцівники змогли відрепетирувати номер.

9 травня гурт Go_A провів першу репетицію на сцені міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2021”.

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Як відомо, гурт “Go_A” виступить із піснею “Шум” у першому півфіналі “Євробачення” – у вівторок, 18 травня під номером 15.

Другий півфінал конкурсу відбудеться 20 травня, а фінал – у суботу, 22 травня.

“Євробачення” цього року має відбутися в Роттердамі. Нідерланди отримали право проводити конкурс після перемоги свого виконавця Дункана Лоуренса на конкурсі в 2019 році. Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу.