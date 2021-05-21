Уже в цю суботу, 22 травня, відбудеться фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» в Роттердамі. Український гурт Go_A виступить у ньому в другій половині шоу.

Про це поінформували організатори заходу.

Так, організатори “Євробачення-2021” після другого півфіналу провели жеребкування фіналу конкурсу.

Гурт Go_A із піснею “Шум” виступить під номером 19.

Першою заспіває конкурсантка з Кіпру Елена Цагріну з піснею “El Diablo”.

Також у першій частині шоу виступлять: Албанія, Ізраїль, Бельгія, Росія, Мальта, Португалія, Сербія, Велика Британія, Греція, Швейцарія, Ісландія та Іспанія.

У другій частині фіналу разом із Go_A покажуть свої номери представники Молдови, Німеччини, Фінляндії, Болгарії, Литви, Франції, Азербайджана, Норвегії, Нідерландів, Італії, Швеції та Сан-Марино.

Варто зазначити, що в фіналі візьмуть участь по 10 країн, які за результатами голосування отримали найбільше балів у півфіналах; країна, яка приймає конкурс, – Нідерланди; та країни “великої п’ятірки” (засновники конкурсу) – Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія.

Загалом у фіналі змагатимуться 26 країн.

“Євробачення” цього року проходить у Роттердамі. Нідерланди отримали право проводити конкурс після перемоги свого виконавця Дункана Лоуренса на конкурсі в 2019 році. Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу.

Днями стало відомо, що переможець “Євробачення-2019” Дункан Лоуренс заразився коронавірусом і тому не зможе виступити вживу в фіналі цьогорічного конкурсу. Проте організатори запевнили, що в співака слабкі симптоми захворювання, і він “все одно виступатиме в шоу в іншому форматі”.