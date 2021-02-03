Covid-19 Украина

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«Евровидение-2021»: стало известно, в каком формате пройдет конкурс

Международный песенный конкурс "Евровидение 2021" не будут проводить в обычном формате.

Среда, 3 февраля 2021, 19:00

Об этом сообщается на сайте конкурса.

По словам организаторов мероприятия, сейчас они рассматривают три альтернативных варианта проведения шоу.

Вариант “B” предусматривает проведение шоу на арене Ahoy в Роттердаме, но допускаются выступления из других стран, если какая-то из делегаций не сможет приехать в Нидерланды.

Присутствие зрителей может быть ограничено или полностью отменено.

Сценарии “С” и “D” предполагают, что шоу состоится в Роттердаме, но все будут выступать из своих стран.

“Организаторы теперь сосредоточат свои усилия на сценарии  “В”. В этих обстоятельствах предусматривается проведение мероприятия с артистами в условиях соблюдения социальной дистанции”, – пояснили организаторы.

“Конкурс обязательно вернется в мае этого года, несмотря на пандемию, но в сложившихся обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести его так, как мы привыкли”, – подчеркнул продюсер проекту Мартин Остердал.

В заявлении организаторов говорится, что они еще не утвердили окончательного формата проведения шоу, но понимают, что “нужно оставаться реалистами”.

“Дальнейшее решение о том, как проводить конкурс, примут в ближайшие недели. Наша главная цель – привлечь 41 артиста в Роттердам, чтобы все они выступили на одной сцене, и пригласить журналистов для освещения конкурса”, – подчеркнули организаторы.

  • 16 мая состоялось музыкальное шоу “Евровидение: Европа, зажги свет” (Eurovision: Europe Shine A Light). Его организовали вместо отмененного из-за пандемии коронавируса конкурса “Евровидение-2020”.
  • На международный песенный конкурс “Евровидение-2021” артисты, которые из-за вспышки коронавируса COVID-19 не смогли выступить в этом году, должны подготовить новую песню.
Теги: Євробачення-2021, конкурс

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