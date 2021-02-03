«Евровидение-2021»: стало известно, в каком формате пройдет конкурс

Об этом сообщается на сайте конкурса.
По словам организаторов мероприятия, сейчас они рассматривают три альтернативных варианта проведения шоу.
Вариант “B” предусматривает проведение шоу на арене Ahoy в Роттердаме, но допускаются выступления из других стран, если какая-то из делегаций не сможет приехать в Нидерланды.
Присутствие зрителей может быть ограничено или полностью отменено.
Сценарии “С” и “D” предполагают, что шоу состоится в Роттердаме, но все будут выступать из своих стран.
“Организаторы теперь сосредоточат свои усилия на сценарии “В”. В этих обстоятельствах предусматривается проведение мероприятия с артистами в условиях соблюдения социальной дистанции”, – пояснили организаторы.
“Конкурс обязательно вернется в мае этого года, несмотря на пандемию, но в сложившихся обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести его так, как мы привыкли”, – подчеркнул продюсер проекту Мартин Остердал.
В заявлении организаторов говорится, что они еще не утвердили окончательного формата проведения шоу, но понимают, что “нужно оставаться реалистами”.
“Дальнейшее решение о том, как проводить конкурс, примут в ближайшие недели. Наша главная цель – привлечь 41 артиста в Роттердам, чтобы все они выступили на одной сцене, и пригласить журналистов для освещения конкурса”, – подчеркнули организаторы.
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