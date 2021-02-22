Евродепутатка о блокировании «каналов Медведчука»: «Это не идея Зеленского, а давление Вашингтона»

Решение президента Владимира Зеленского ввести в действие санкции против телеканалов "112 Украина", Zik и NewsOne связано с давлением администрации нового президента США Джо Байдена.

Такое мнение во время онлайн-дискуссии “Киевского форума безопасности” выразила немецкий политики, член Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель.

Политик заметила, что со сменой президента США риторика относительно агрессии России изменилась.

“С первого дня правления администрация Байдена дала понять, что будет другая линия, другая форма сотрудничества, но одновременно и более жесткая риторика”, — отметила она.

По мнению Крамон-Таубадель, с изменением риторики Вашингтона связано и решение властей Украины о применении санкций против телеканалов, связанных с кумом Владимира Путина, главой политсовета партии “Оппозиционная платформа — За життя” Виктором Медведчуком.

“Поверьте мне, закрытие трех телеканалов не было идеей Зеленского. Это было главным образом результатом давления со стороны Вашингтона. Я могу только приветствовать это решение, потому что оно назрело и перезрело”, — считает она.

На видео с 46 минуты

Напомним, 2 февраля были введены санкции против нардепа Тараса Козака, который является соратником Медведчука и владельцем телеканалов NewsOne, Zik, “112 Украина”, по которым также ввели ограничения.