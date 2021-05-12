Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії.
У цьому плані викладено комплексне бачення переходу до нульового забруднення до 2050 року. Планується, що через 30 років ЄС зуміє створити такий природи світ, у якому забруднення зменшується до рівня, що більше не шкодить здоров’ю людей та природним екосистемам.
План встановлює ключові цілі на 2030 рік:
- покращення якості повітря для зменшення кількості передчасних смертей, спричинених забрудненням повітря, на 55%;
- поліпшення якості води шляхом зменшення кількості відходів, сміття в морі (на 50%) та викидів мікропластика в навколишнє середовище (на 30%);
- покращення якості ґрунту шляхом зменшення втрат поживних речовин та використання хімічних пестицидів на 50%;
- зменшення на 25% екосистем ЄС, де забруднення повітря загрожує біорізноманіттю;
- зменшення частки людей, яких хронічно турбує транспортний шум, на 30%, й істотне зменшення утворення відходів та на 50% залишкових побутових відходів.
План окреслює низку основних ініціатив та дій, серед яких:
- узгодження стандартів якості повітря з останніми рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я;
- перегляд стандартів якості води, в тому числі в річках та морях ЄС;
- зменшення забруднення ґрунту та посилення відновлення;
- перегляд більшості законів ЄС про відходи з метою їх адаптації до принципів чистої та кругової економіки;
- сприяння нульовому забрудненню від виробництва та споживання;
- створення Таблицю екологічних результатів регіонів ЄС для сприяння нульовому забрудненню між регіонами;
- зменшити нерівність у здоров’ї, спричинену непропорційною часткою шкідливих наслідків для здоров’я;
- зменшення впливу зовнішнього забруднення ЄС шляхом обмеження експорту продуктів та відходів, що мають шкідливий токсичний вплив у третіх країнах;
- запуск Living Labs для зелених цифрових рішень та розумного нульового забруднення;
- консолідація Центрів знань ЄС щодо нульового забруднення та об’єднання зацікавлених сторін у Платформі зацікавлених сторін нульового забруднення.
Зазначається, що план поєднується з цілями ЄС щодо кліматичної нейтральності, охорони здоров’я, біорізноманіття та ефективності використання ресурсів і спирається на ініціативи в галузі енергетики, промисловості, мобільності, харчування, кругової економіки та сільського господарства.
- Аби досягнути нульових викидів в атмосферу до 2050 року, Бразилії потрібно по 10 мільярдів доларів іноземної допомоги щороку.
- Викиди вуглекислого газу на планеті в 2020 році скоротилися на рекордні 7%. Досягти такого показника вдалося за допомогою загальнонаціональних локдаунів, коли не працювали підприємства, а рух різних видів транспорту було максимально знижено.