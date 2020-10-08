Европейская комиссия подписала первый контракт на поставку до 500 тысяч курсов лечения препаратом от коронавируса Remdesivir. Производством лекарства будет заниматься американская компания Gilead.

Об этом сообщает Reuters.

В закупке крупной партии препарата Remdesivir принимают участие 36 стран, среди которых все страны ЕС, страны ЕЭЗ, Великобритания, Албания, Республика Северная Македония, Черногория, Сербия, Косово и Босния.

“Мы обеспечиваем доступ к Remdesivir для лечения до 500 тысяч пациентов. С помощью наших совместных закупок ЕС мы даем странам Европы возможность объединить усилия и получить доступ к жизненно важному оборудованию и лекарствам”, – заявила европейский комиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Отметим, что контракт предусматривает увеличение числа препарата еще на 500 тысяч курсов в случае необходимости.