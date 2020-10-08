Об этом сообщает Reuters.
В закупке крупной партии препарата Remdesivir принимают участие 36 стран, среди которых все страны ЕС, страны ЕЭЗ, Великобритания, Албания, Республика Северная Македония, Черногория, Сербия, Косово и Босния.
“Мы обеспечиваем доступ к Remdesivir для лечения до 500 тысяч пациентов. С помощью наших совместных закупок ЕС мы даем странам Европы возможность объединить усилия и получить доступ к жизненно важному оборудованию и лекарствам”, – заявила европейский комиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.
Отметим, что контракт предусматривает увеличение числа препарата еще на 500 тысяч курсов в случае необходимости.
- Ранее комитет EMA по лекарственным средствам для человека (CHMP) рекомендовал предоставить препарату ремдесивир (коммерческое название Veklury) условное коммерческое разрешение для лечения от COVID-19 взрослых и подростков (от 12 лет).
- Напомним, 30 апреля Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (Мэриленд, США) опубликовал результаты исследования, которое показало, что пациенты, которые принимали ремдесивира , выздоравливали на 31% быстрее.
- 2 мая в США разрешили экстренное использование препарата ремдесивир, который, вероятно, помогает пациентам с коронавирусом.