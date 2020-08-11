Еврокомиссия согласовала меморандумы о взаимопонимании по программам макрофинансовой помощи с 8 странами, включая Украину.

Об этом сообщается на сайте Комиссии.

Так были согласованы меморандумы о взаимопонимании с Албанией, Грузией, Иорданией, Косово, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией и Украиной. Эти документы также были официально подписаны четырьмя странам: Косово, Молдовой, Северной Македонией и Украиной.

“Меморандумы о взаимопонимании предусматривают действия в области политики, которые бенефициары принимают на себя для получения второго транша помощи. Согласование и подписание меморандумов о взаимопонимании является важным шагом на пути к первой выплате средств в рамках программ”, — отметили в ЕК.

Отмечается, что для Украины, согласно условиям программы, предусмотрена выплата 1,2 млрд. При этом страна берет на себя обязательства, связанные с реформой судебной системы, конкуренции на газовом рынке, улучшением делового климата, управления государственные предприятия и финансами.