Европейская комиссия одобрила проект решения Совета для подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве с Украиной.Источник: https://censor.net/ru/n3258565

Об этом сообщил представитель Украины при Европейском Союзе посол Николай Точицкий в Twitter.

“Долгожданная новость: сегодня Европейская комиссия одобрила проект решения Совета о подписании Соглашения о совместном авиационном пространстве. С нетерпением ожидаем поддержки стран-членов и быстрого заключения соглашения”, – написал украинский дипломат.

Следующим шагом будет внесение проекта на рассмотрение Совета ЕС и его окончательное одобрение. Соглашение будет подписано между Украиной, ЕС и государствами-членами.

Представительство Украины при Европейском Союзе на своей странице в Facebook отметило, что заключение Соглашения будет способствовать созданию общего авиационного пространства между Украиной и ЕС на основе общих ценностей и надежных стандартов ЕС в сфере безопасности полетов, управления воздушным движением и защиты прав потребителей.

“Благодаря соглашению увеличится количество рейсов, расширится география, откроются новые возможности для граждан и бизнеса. Общем авиационном пространстве Украина-ЕС создаст условия для новых коммерческих возможностей авиалиний Украины и государств-членов ЕС, а также будет способствовать привлечению инвестиций в авиационную сферу Украины”, – говорится в сообщении.