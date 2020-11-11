Еврокомиссия одобрила заключение контракта с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer на закупку 200 млн доз вакцины против COVID-19 от имени всех государств-членов ЕС, а также возможность заказать еще 100 млн доз.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Официальный представитель ЕК Эрик Мамер напомнил, что этот контракт предусматривает производство вакцин в Европе, включая уже ранее подписанные Еврокомиссией контракты с AstraZeneca, Sanofi-GSK и Janssen Pharmaceutica NV, а также завершенные успешные предварительные переговоры с CureVac и Moderna.

“Безопасная и эффективная вакцина – это единственная долгосрочная стратегия выхода из пандемии, и она находится в основе нашей европейской стратегии в отношении вакцин. Сегодняшнее соглашение стало возможным после обнадеживающих первых результатов клинических испытаний и является еще одним свидетельством нашей приверженности расширению возможностей Европы в области здравоохранения”, – подтвердила позицию Еврокомиссии член ЕК по здравоохранению Стелла Кириакидис.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с помощью этого четвертого контракта ЕС теперь консолидирует надежный портфель вакцин-кандидатов, большинство из которых находится на стадии расширенных испытаний. По ее словам, после получения разрешения они будут быстро внедрены и приблизят Евросоюз к устойчивому решению проблемы пандемии.

В ЕК также сообщили, что государства-члены могут принять решение о передаче вакцин в дар странам с низким и средним уровнем доходов или о направлении их в другие страны Европы.

Там надеятся, что этот диверсифицированный портфель вакцин обеспечит хорошую подготовку Европы к вакцинации после того, как будет доказана их безопасность и эффективность.

Комиссия приняла решение поддержать вакцину BioNTech и Pfizer на базе обоснованной научной оценки, опыта компаний в разработке вакцин и их производственных возможностей для поставок по всей территории ЕС.