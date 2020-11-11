Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
Официальный представитель ЕК Эрик Мамер напомнил, что этот контракт предусматривает производство вакцин в Европе, включая уже ранее подписанные Еврокомиссией контракты с AstraZeneca, Sanofi-GSK и Janssen Pharmaceutica NV, а также завершенные успешные предварительные переговоры с CureVac и Moderna.
“Безопасная и эффективная вакцина – это единственная долгосрочная стратегия выхода из пандемии, и она находится в основе нашей европейской стратегии в отношении вакцин. Сегодняшнее соглашение стало возможным после обнадеживающих первых результатов клинических испытаний и является еще одним свидетельством нашей приверженности расширению возможностей Европы в области здравоохранения”, – подтвердила позицию Еврокомиссии член ЕК по здравоохранению Стелла Кириакидис.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с помощью этого четвертого контракта ЕС теперь консолидирует надежный портфель вакцин-кандидатов, большинство из которых находится на стадии расширенных испытаний. По ее словам, после получения разрешения они будут быстро внедрены и приблизят Евросоюз к устойчивому решению проблемы пандемии.
В ЕК также сообщили, что государства-члены могут принять решение о передаче вакцин в дар странам с низким и средним уровнем доходов или о направлении их в другие страны Европы.
Там надеятся, что этот диверсифицированный портфель вакцин обеспечит хорошую подготовку Европы к вакцинации после того, как будет доказана их безопасность и эффективность.
Комиссия приняла решение поддержать вакцину BioNTech и Pfizer на базе обоснованной научной оценки, опыта компаний в разработке вакцин и их производственных возможностей для поставок по всей территории ЕС.
- Pfizer Inc. и BioNTech SE 9 ноября объявили, что их вакцина-кандидат на основе РНК, BNT162b2, продемонстрировала высокую эффективность против COVID-19 у участников исследования. Что известно о вакцине?
- Сегодня стало известно, что для вакцины Pfizer необходимо поддерживать температуру около минус 75 градусов по Цельсию или минус 103 градуса по Фаренгейту.