Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире канала Украина24.

“По заданию, очевидно – ГРУ Генштаба ВС РФ, этот человек (Андрей Пальчевский, – ред.) приехала в 2000-х в Киев, здесь под него открыли фирму “Евролаб”, которая занималась, как говорят, сбором разведывательной документации связанной с анализами украинской элиты. И этот человек спокойно ведет агитацию в мэры Киева, этот человек никем не проверяется и никаких расследований по этому поводу со стороны воюющего с Россией государства по-прежнему нет”, – отмечает Гордон.

Также журналист добавил, что “Евролаб” является ценным источником информации для зарубежных спецслужб. В этой лаборатории сдают анализы все представители элиты Украины. “Евролаб” сохраняет информацию о том, у кого из влиятельных украинцев есть тяжелые болезни, которые скрываются.

“Лучше для разведывательного сбора информации ничего нет, потому что в “Евролабе” сдает анализы украинская элита, и сотрудники зарубежных разведок могут знать кто болеет сифилисом, у кого СПИД, кто является геем, у кого какие жены, мужья, у кого какое состояние здоровья. На этом можно бесконечно вербовать людей и так далее “, – добавил Гордон.