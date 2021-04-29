Європарламент ухвалив резолюцію про жорсткі санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну

У четвер, 29 квітня, Європейський парламент ухвалив жорстку резолюцію проти Російської Федерації, у якій закликав зупинити імпорт російських нафти й газу до ЄС, відключити державу від платіжної системи SWIFT та ввести санкції проти наближених до російської влади олігархів у разі вторгнення в Україну.

Результати голосування з’явилися на сайті Європарламенту.

Відтак, за резолюцію “Про Росію, справу Олексія Навального, нарощування її військової потужності на кордоні з Україною і російський напад на Чеську Республіку” проголосували 548 євродепутатів, 113 – утрималися, 25 – проти.

Резолюція створена на рівні рекомендацій, однак вона містить чіткі попередження для Російської Федерації про наслідки ймовірного нападу на Україну.

Передбачається, що у разі вторгнення Росії в Україну Європарламент вимагатиме відключення Росії від платіжної системи SWIFT, а також замороження усіх активів й скасування віз олігархів, наближених до російської влади та їх сімей.

Також у резолюції наголошується на необхідності зменшення залежності ЄС від російської енергетики. У документі закликають інституції блоку та всіх держав-членів припинити завершення будівництва “Північного потоку-2” та вимагати зупинки будівництва атомних електростанцій, побудованих “Росатомом”.