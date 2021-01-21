Об этом сообщает Reuters.
Навальный, который является самым известным критиком президента России Владимира Путина, был задержан на выходных, а затем заключен в тюрьму за якобы нарушение условий условно-досрочного освобождения.
Канцлер Германии Ангела Меркель, которая продолжала поддерживать строительство трубопровода, несмотря на критику в других странах ЕС, заявила в четверг, что ее взгляд на проект не изменился, несмотря на дело Навального.
В 15:30 по Гринвичу (17:30 по Киеву) депутаты Европарламента, как ожидается, проголосуют за резолюцию, которая должна призвать ЕС пересмотреть отношения с Россией в свете ареста Навального.
Проект резолюции, не имеющий обязательной силы, но имеющий политический вес, направлен на немедленное прекращение строительства германо-российского газопровода “Северный поток – 2“.
“Европейский парламент … призывает ЕС и его государства-члены критически пересмотреть сотрудничество с Россией на различных внешнеполитических платформах и по таким проектам, как “Северный поток-2“, завершение которых ЕС должен немедленно остановить“, – говорится в проекте.
Напомним, “Северный поток-2“ предназначен для удвоения пропускной способности существующего газопровода “Северный поток“ из России в Германию до 110 миллиардов кубометров в год, что составляет более половины общего объема экспорта российского газа в Европу.
Под руководством российского “Газпрома“ и западных партнеров трубопровод завершен более чем на 90 %, и его планируется ввести в эксплуатацию в начале 2021 года.
20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.
2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.
7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.
- В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), основателем которого является Алексей Навальный, сообщили, что оппозиционера отравили еще до приезда в аэропорт Томска. Пластиковую бутылку из-под воды со следами “Новичка” нашли в номере отеля Xander.
- Алексей Навальный потребовал от правоохранителей из РФ вернуть ему одежду, снятую в больнице Омска. Он отметил, что это важная улика.
- Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой призвали ввести санкции против российских чиновников из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
- Президент России Владимир Путин предположил, что оппозиционный политик Алексей Навальный мог самостоятельно принять токсин из группы “Новичок”, что привело к коме.
- 14 декабря стало известно, что покушение на Алексея Навального сделала в Томске группа из восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавших под прикрытием Института криминалистики ФСБ.