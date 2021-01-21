В четверг, 21 января, законодатели Европейского союза намерены поддержать резолюцию, призывающую блок остановить завершение строительства газопровода “Северный поток - 2“ для доставки российского природного газа в Европу в ответ на арест критика Кремля Алексея Навального.

Об этом сообщает Reuters.

Навальный, который является самым известным критиком президента России Владимира Путина, был задержан на выходных, а затем заключен в тюрьму за якобы нарушение условий условно-досрочного освобождения.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая продолжала поддерживать строительство трубопровода, несмотря на критику в других странах ЕС, заявила в четверг, что ее взгляд на проект не изменился, несмотря на дело Навального.

В 15:30 по Гринвичу (17:30 по Киеву) депутаты Европарламента, как ожидается, проголосуют за резолюцию, которая должна призвать ЕС пересмотреть отношения с Россией в свете ареста Навального.

Проект резолюции, не имеющий обязательной силы, но имеющий политический вес, направлен на немедленное прекращение строительства германо-российского газопровода “Северный поток – 2“.

“Европейский парламент … призывает ЕС и его государства-члены критически пересмотреть сотрудничество с Россией на различных внешнеполитических платформах и по таким проектам, как “Северный поток-2“, завершение которых ЕС должен немедленно остановить“, – говорится в проекте.

Напомним, “Северный поток-2“ предназначен для удвоения пропускной способности существующего газопровода “Северный поток“ из России в Германию до 110 миллиардов кубометров в год, что составляет более половины общего объема экспорта российского газа в Европу.

Под руководством российского “Газпрома“ и западных партнеров трубопровод завершен более чем на 90 %, и его планируется ввести в эксплуатацию в начале 2021 года.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.

2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.

7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.