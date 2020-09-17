Об этом сообщается на сайте ЕП.
Резолюцию поддержали 532 евродепутатов, 87 – проголосовали против, 72 – воздержались.
Отмечается, что Европарламент решительно осуждает попытку убийства Навального с помощью нервно-паралитического агента.
В тексте резолюции подчеркивается, что использованный яд, принадлежащий к группе “Новичок”, может быть разработан только в государственных военных лабораториях и не может быть приобретен частными лицами, что убедительно свидетельствует о том, что за атакой стояли российские власти. Тем не менее, если кто-то другой будет признан виновным, это все равно будет явным нарушением международных правовых обязательств России.
Депутаты Европарламента заявляют, что покушение на Навального было частью системных усилий, направленных на то, чтобы заставить замолчать оппозиционеров в России, в частности, с целью повлиять на местные и региональные выборы в России 11-13 сентября.
“Его случай – лишь один из элементов более широкой российской политики, ориентированной на репрессивную внутреннюю политику и агрессивные действия во всем мире”, – отмечается в тексте документа.
Евродепутаты требуют, чтобы международное расследование дела Навального, а российские власти должны оказать сотрудничество и привлечь виновных к ответственности.
Европарламент также призвал страны-члены ЕС ввести в действие ограничительные меры в отношении России и усилить уже существующие.
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали.
- 22 августа Навальный в бессознательном состоянии был транспортирован из Омска в Берлин.
- 24 августа во берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.
- Второго сентября стало известно, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы “Новичок”.
- 7 сентября Алексея Навального вывели из искусственной комы.
- 15 сентября Навальный опубликовал фото и написал, что уже дышит самостоятельно.
- Сегодня стало известно, что Навального отравили до приезда в аэропорт Томска. Пластиковую бутылку из-под воды со следами “Новичка” нашли в номере отеля Xander.