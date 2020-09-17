Депутаты Европейского парламента сегодня, 17 сентября, приняли резолюцию, в которой призвали ввести санкции против российских чиновников из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщается на сайте ЕП.

Резолюцию поддержали 532 евродепутатов, 87 – проголосовали против, 72 – воздержались.

Отмечается, что Европарламент решительно осуждает попытку убийства Навального с помощью нервно-паралитического агента.

В тексте резолюции подчеркивается, что использованный яд, принадлежащий к группе “Новичок”, может быть разработан только в государственных военных лабораториях и не может быть приобретен частными лицами, что убедительно свидетельствует о том, что за атакой стояли российские власти. Тем не менее, если кто-то другой будет признан виновным, это все равно будет явным нарушением международных правовых обязательств России.

Депутаты Европарламента заявляют, что покушение на Навального было частью системных усилий, направленных на то, чтобы заставить замолчать оппозиционеров в России, в частности, с целью повлиять на местные и региональные выборы в России 11-13 сентября.

“Его случай – лишь один из элементов более широкой российской политики, ориентированной на репрессивную внутреннюю политику и агрессивные действия во всем мире”, – отмечается в тексте документа.

Евродепутаты требуют, чтобы международное расследование дела Навального, а российские власти должны оказать сотрудничество и привлечь виновных к ответственности.

Европарламент также призвал страны-члены ЕС ввести в действие ограничительные меры в отношении России и усилить уже существующие.