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Европарламент призвал ввести санкции против РФ и остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Европейский парламент принял резолюцию об аресте российского оппозиционера Алексея Навального. В ней содержатся призывы к расширению санкций против России, а также к остановке строительства газопровода "Северный поток-2".

Четверг, 21 января 2021, 20:32

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕП.

В резолюции говорится, что причастные к аресту Навального люди из ближайшего окружения президента России Владимира Путина должны быть наказаны санкциями. Арест оппозиционера назван “политически мотивированными репрессиями”, которые осуществляет российская власть.

Также в принятом документе подчеркивается, что отравление Навального является попыткой помешать ему разоблачать коррупцию в российской власти.

Кроме того, в документе содержится призыв к немедленному прекращению строительства газопровода “Северный поток-2”. Россию же призывают освободить Навального.

“Европейский парламент … призывает ЕС и его государства-члены критически пересмотреть отношения с Россией на различных внешнеполитических платформах и по таким проектам, как “Северный поток-2″, завершение которых ЕС должен немедленно остановить”, – говорится в проект.

Европарламент призывает страны-участницы ЕС занять активную позицию относительно ареста Навального и его сторонников, а также ввести новые ограничительные меры против России. Санкции должны стать наказанием “физических и юридических лиц” за арест оппозиционера.

Напомним, “Северный поток-2“ предназначен для удвоения пропускной способности существующего газопровода “Северный поток“ из России в Германию до 110 миллиардов кубометров в год, что составляет более половины общего объема экспорта российского газа в Европу.

Под руководством российского “Газпрома“ и западных партнеров трубопровод завершен более чем на 90 %, и его планируется ввести в эксплуатацию в начале 2021 года.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.

2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.

7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.

  • В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), основателем которого является Алексей Навальный, сообщили, что оппозиционера отравили еще до приезда в аэропорт Томска. Пластиковую бутылку из-под воды со следами “Новичка” нашли в номере отеля Xander.
  • Алексей Навальный потребовал от правоохранителей из РФ вернуть ему одежду, снятую в больнице Омска. Он отметил, что это важная улика.
  • Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой призвали ввести санкции против российских чиновников из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
  • Президент России Владимир Путин предположил, что оппозиционный политик Алексей Навальный мог самостоятельно принять токсин из группы “Новичок”, что привело к коме.
  • 14 декабря стало известно, что покушение на Алексея Навального сделала в Томске группа из восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавших под прикрытием Института криминалистики ФСБ.
Теги: Европарламент, Алексей Навальный, Північний потік-2, Россия, санкции

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