Европарламент призвал ввести санкции против РФ и остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Европейский парламент принял резолюцию об аресте российского оппозиционера Алексея Навального. В ней содержатся призывы к расширению санкций против России, а также к остановке строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕП.

В резолюции говорится, что причастные к аресту Навального люди из ближайшего окружения президента России Владимира Путина должны быть наказаны санкциями. Арест оппозиционера назван “политически мотивированными репрессиями”, которые осуществляет российская власть.

Также в принятом документе подчеркивается, что отравление Навального является попыткой помешать ему разоблачать коррупцию в российской власти.

Кроме того, в документе содержится призыв к немедленному прекращению строительства газопровода “Северный поток-2”. Россию же призывают освободить Навального.

“Европейский парламент … призывает ЕС и его государства-члены критически пересмотреть отношения с Россией на различных внешнеполитических платформах и по таким проектам, как “Северный поток-2″, завершение которых ЕС должен немедленно остановить”, – говорится в проект.

Европарламент призывает страны-участницы ЕС занять активную позицию относительно ареста Навального и его сторонников, а также ввести новые ограничительные меры против России. Санкции должны стать наказанием “физических и юридических лиц” за арест оппозиционера.