Европейский парламент утвердил на пленарной сессии в среду в Брюсселе семилетний бюджет Евросоюза.

Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Законопроект из бюджета на 2021-2027 годы, согласованный с Советом ЕС 10 декабря, был утвержден 548 голосами “за”, 81 – “против”, и 66 евродепутатов воздержались.

Бюджет Евросоюза на семилетний период утвержден в размере 1,074 трлн евро, затрагивая широкий ряд статей расходов ЕС, от сельского хозяйства до финансирования исследований. Еще около 750 миллиардов евро предусмотрены на выделение помощи странам-членам блока на борьбу с коронавирусом, которая будет финансироваться за счет совместного долга.

Также депутаты Европарламента поддержали перевод дополнительных 15 млрд евро на ключевые программы, в частности, наука, здравоохранение и зеленая экономика.

Отметим, против принятия этого бюджета выступали Польша и Венгрия. Эти страны были против нового механизма распределения бюджетных средств между участниками ЕС, поэтому блокировали документ.