Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко озвучил план для борьбы с эпидемией коронавируса.

Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале политика.

Порошенко подчеркнул, что страна и люди находятся “на грани национальной катастрофы”, но многих жертв можно было бы избежать.

“Многих жертв можно было бы избежать, немало жизней — спасти. Если бы власть с ответственностью и профессионально отнеслась к защите от пандемии, а не закатывала коронавирусные деньги в асфальт по цене драгоценных металлов”, — заявил он.

Также Порошенко расписал план борьбы с эпидемией и ее последствиями, который предлагает “Европейская Солидарность”. Он содержит такие 13 пунктов:

Немедленно прекратить расходование средств Фонда борьбы с COVID-19 на цели, не связанные с медицинскими.

“Мы тем временем подали законопроект, который обязывает восстановить Фонд и остаток в 27 млрд гривен направить исключительно на борьбу с коронавирусом”, — отметил Порошенко.

Наказать виновных в хищении средств фонда анти-COVID.

“Двадцатка” миллиардов, которая уже израсходована не по назначению, должна быть возвращена местному самоуправлению.

Застраховать всех медиков от COVID-19 и выплатить компенсации семьям всех погибших медиков.

Выплатить обещанные 300% доплаты медикам.

Обеспечить переподготовку врачей для недопущения критической нехватки медицинских кадров.

Открыть для общего доступа все ведомственные больницы, в частности МВД, СБУ, “Укрзализныци”, Госуправления делами — знаменитую “Феофанию” и другие.

Обеспечить доступ каждой койки к кислороду.

“Мой Фонд уже заключил соглашение на поставку первой партии кислородных концентраторов и кислородных станций. Купили все, что нашли и могут поставить до конца года. Но благотворители не могут подменить собой государство”, — отметил лидер “ЕС”.

В течение нескольких недель обеспечить бесплатное полное тестирование по примеру Словакии и Австрии.

Следует обеспечить бесплатными масками и средствами дезинфекции учреждения охраны здоровья и образования, пенсионеров и многодетные семьи.

Продлить на 2021 действие налоговой скидки для физических лиц и особенностей налогообложения юридических лиц, оказывающих благотворительную помощь учреждениям здравоохранения на борьбу с коронавирусом.

Расходы семей на тесты и лечение коронавирусом предлагаем вычесть из налогооблагаемой базы физических лиц.

Также лидер партии отметил, что в ближайшее время “ЕС” обнародует отдельный план поддержки физических лиц-предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые больше всего страдают от карантина.

Порошенко также отметил, что все предложенные решения должны быть принять немедленно.

“Все предложенные нами решения должны быть приняты немедленно, на этой неделе, завтра в Верховной Раде. Власть не просто растратила деньги, которые парламент выделил на борьбу с коронавирусом. Она упустила время, которое уже не вернуть ни за какие гривны, ни за какие доллары, ни за какие евро”, — считает он.

Кроме того, Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому и посоветовал не пытаться “лечить людей видосиками”, а “принимать срочные меры”.

“Спуститесь с экранов и мониторов на землю и спасайте людей. Нам всем надо продержаться до вакцины, проведения испытаний которой дает оптимистичные новости”, — подытожил он.