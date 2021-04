Європейські ліберали визнали політичними репресіями ув’язнення Антоненка та переслідування Стерненка

Про це у Facebook заявив президент Ліберально-демократичної ліги України Артур Хариторов.

“Після двох місяців важкої роботи, годин міжнародної адвокації та перемовин, аналізу сотень документів та заяв українських порушників прав людини, радий повідомити, що європейська ліберальна спільнота офіційно визнала факт політичних репресій в Україні, що походять від партії “Слуга народу”, – заявив Харитонов.

Він розповів, що близько місяця тому “Слуга народу” заявила про намір вступати до ALDE. Харитонов наголосив, що ця заява обурила кожну ліберальну людину, що веде боротьбу за свободу, враховуючи факт політичних репресій в Україні. Тому він, як президент ліберальної організації (“ЛДЛУ”), що входить до молодіжного крила ALDE European Liberal Youth (LYMEC), вирішив проінформувати європейських лібералів про репресії в Україні.

16 квітня організація подала резолюцію до молодіжного крила ALDE.

“Ми розпочали адвокацію резолюції, маючи острах, що європейська родина не зможе зрозуміти всіх тонкощів українських реалій. Адже, по суті, ми вперше винесли “справу Стерненка”, а також правду про “чорта” (Авакова, – ред.) та “чуму” (Венедіктову, ред.) на міжнародний політичний рівень”, – зазначив Харитонов.

Цю резолюцію підписали 28 європейських ліберальних політичних організацій, деякі з них мають майже сторічну історію. Йдеться про Німеччину, Сполучене Королівство, Швецію, Данію, Норвегію, Ісландію, Швейцарію, Литву, Румунію, Каталонію, Бельгію, Нідерланди, Польщу, Чехію, Угорщину, Австрію, Люксембург, тощо.

“Половина з них представлена керівними партіями. Фактично, ми встановили історичний рекорд за кількістю підписантів проти свавілля “Слуги народу” та її аналогів”, – наголосив активіст.

У суботу, 24 квітня, Конгрес “Європейської ліберальної молоді” одностайно схвалив резолюцію “DEMAND TO STOP POLITICAL REPRESSIONS AGAINST YOUNG CIVIL RIGHTS ACTIVISTS AND TO RESTORE THE RULE OF LAW IN UKRAINE”. Документ підтримали 170 членів Конгресу.

Головною вимогою резолюції є припинення політичних репресій в Україні, розблокування реальної судової реформи, а також забезпечення справедливості для громадських активістів.

Харитонов заявив, що згідно з текстом резолюції:

визнається факт політичних репресій щодо Сергія Стерненка у розрізі всіх справ, що відкриті проти нього;

Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко, підозрювані у справі Шеремета, визнаються політично репресованими;

активісти Роман Ратушний, Сергій Філімонов та інші затримані після акції під стінами Офісу президента, визнаються заарештованими за політичними мотивами;

визнається, що постанова ВРУ про “засудження подій на Банковій” стала однією з ознак тиску на громадянське суспільство України та деградації української демократії;

засуджуються дії заступника Авакова Антона Геращенка, який у неправовий спосіб публікував на особистій Facebook-сторінці персональні дані громадян України у так званому “каральному списку” МВС;

визначено факт втручання партії “Слуга народу” у судову систему та тиск на суд щодо справ Стерненка та інших активістів;

Дубінський, Бужанський та Гетманцев відзначені як проросійські депутати у межах “Слуги народу”;

окремо виділена роль Ірини Венедіктової у політичних переслідуваннях активістів;

висловлено намір засудження дій Арсена Авакова, Ірини Венедіктової, Антона Геращенка, Олексія Арестовича та всіх депутатів від “Слуги народу”, причетних до політичних репресій проти громадських активістів, на рівні Європейського союзу.

“Окрім цього, офіційно визначено, що делегація LYMEC порушуватиме питання, визначені резолюцією, на літньому Конгресі ALDE, на якому “Слуга” планує (якщо наважиться) вступати до європейської ліберальної партії. Вся інформація про політичні переслідування громадських активістів України також уже передана на рівень материнських партій. Як вже відзначили деякі делегації, шансів у “Слуг” вступити до європартії наразі немає”, – додав Харитонов.

Він також спрогнозував, що знайдуться “експерти”, які почнуть розповідати про “нацистів”, “вбивць” та іншу брехню. Однак європейська ліберальна спільнота детально ознайомилася з біографіями політично репресованих в Україні, тому “всі дії з демонізації активістів наперед марні”.

Харитонов заявив, що попередив про можливість розправи за цю резолюцію. За кейсом стежитимуть десятки керівних європейських партій