Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА) просит Верховную Раду поддержать поправку о постепенном повышении акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН).

Об этом говорится в официальном письме Европейской Бизнес Ассоциации главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, сообщают #Буквы.

Также в ЕВА предложили смягчить темпы ежегодного повышения акцизов на сигареты.

Более постепенное повышение акциза на ТИЭН позволит избежать снижения реализации табачных изделий, увеличение доли незаконной торговли и невыполнение плана поступлений акциза в государственный бюджет.

Стоит отметить, что в течение последних 3-х лет объем легального рынка табачных изделий уменьшился на 32%, зато произошел резкий рост объемов незаконной торговли сигаретами – почти в 7 раз.

“Более постепенное повышение налога соответствует европейской практике, Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским союзом от 27 июня 2014 г., согласно которому Украина взяла на себя обязательства постепенно согласовать свое законодательство с требованиями директивы №2011/64/ЕС о структуре и ставке акцизного сбора на табачные изделия”, – заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Также в Европейской Бизнес Ассоциации предложили продлить существующий график ежегодного повышения акцизов до 2030 г. (сейчас он действует до 2025 г.), установив ежегодные темпы роста акциза на 10%.

Парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политики предложил несколько смягчить запланировано резкий рост акциза на ТИЭН с января 2020 акциз должен вырасти не в 320%, как планировалось ранее, а на 200%, а также дополнительно каждый последующий год (до 2025) на 30%.