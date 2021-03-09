Компания Unilever объявила, что уберет слово "нормальный" с этикеток и рекламы продукции косметических средств и средств гигиены брендов, принадлежащих ей. Цель — продвижение иного отношения к человеческой красоте.

Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном 9 марта.

“Компания Unilever объявляет, что уберет слово “нормальный” со всех упаковок и рекламы наших брендов красоты и средств личной гигиены, в рамках нового видения и стратегии Positive Beauty”, — говорится в заявлении.

Компания отметила, что решение отказаться от слова “нормальный” является одним из многих шагов, направленных на то, чтобы “бросить вызов узким идеалам красоты”.

“Мы работаем над тем, чтобы помочь положить конец дискриминации и выступать за более инклюзивное видение красоты. Глобальное исследование опыта людей в индустрии красоты показало, что использование слова “нормальный” для описания волос или кожи заставляет большинство людей чувствовать себя исключенными”, — отметили в Unilever.

Исследование, на которое ссылается Unilever, проводилось в 9 странах мира (Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Нигерия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Великобритания и США) в январе и феврале текущего года. Общее количество участников достигло 10 тысяч.

Оно показало, что 56% людей убеждены, что индустрия красоты и личной гигиены может заставить людей чувствовать себя изолированными. Среди опрошенных 7/10 заявили, что использование “нормальный” на упаковках и в рекламе оказывает отрицательное влияние. Среди возрастной группы 18-35 таких 8/10.

В компании убеждены, что благодаря своему масштабу они могут реально влиять на жизнь людей, в частности, с целью сделать их понимание красоты шире.

“Благодаря тому, что 1 млрд человек пользуется нашими продуктами для красоты и личной гигиены каждый день, и еще больше людей видят нашу рекламу, наши бренды могут реально изменить жизнь людей. В рамках этого мы стремимся бороться с вредными нормами и стереотипами и формировать более широкое и инклюзивное определение красоты. Мы знаем, что удаление “нормального” из наших продуктов и упаковки не решает проблему само по себе, но это важный шаг вперед”, — отметила президент компании по красоте и личной гигиены Санни Джайн (Sunny Jain).

Справка. Unilever — голландско-британская компания, один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии (в частности, парфюмерии). Штаб-квартиры компании находятся в Роттердаме и Лондоне.

Компания является владельцем нескольких сотен брендов. В частности, это Dove, Rexona, Axe, Timotei, Lux, Domestos, Cif и тому подобное. Доходы компании в 2020 году оценили в 50,724 млрд евро. В течение прошлого года компания обеспечила рабочими местами 155 тысяч человек по всему миру. Крупнейшими международными конкурентами Unilever являются швейцарская Nestlé и американская Procter & Gamble.